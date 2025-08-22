Μια ψηφιακή αυτοκρατορία που ξεκίνησε το 2016 από το Λονδίνο, έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο προσοδοφόρα φαινόμενα της ψηφιακής οικονομίας.

Το OnlyFans, συνώνυμο της άμεσης σχέσης δημιουργού – κοινού και πηγή τεράστιων εσόδων για εκατομμύρια χρήστες, μοίρασε 701 εκατ. δολάρια στον ιδιοκτήτη του Λεονίντ Ράντβινσκι, προτού μπει σε διαπραγματεύσεις για μια πώληση που μπορεί να αγγίξει τα 7 δισ. δολάρια. αποκαλύπτουν σε ρεπορτάζ τους οι Financial Times.

Η άνοδος του Onlyfans

Το OnlyFans έχει εδραιωθεί ως η κυρίαρχη πλατφόρμα συνδρομητικού περιεχομένου, δίνοντας χώρο σε εργάτες του σεξ, καλλιτέχνες και celebrities να χτίσουν το δικό τους κοινό χωρίς μεσάζοντες.

Μέσα στο 2024, οι λογαριασμοί δημιουργών αυξήθηκαν κατά 13% φτάνοντας τα 4,6 εκατομμύρια, ενώ οι λογαριασμοί θαυμαστών ξεπέρασαν τα 377 εκατ., σημειώνοντας αύξηση σχεδόν 25%.

Τα οικονομικά μεγέθη που εντυπωσιάζουν

Η Fenix International, η μητρική εταιρεία με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, κατέγραψε έσοδα 7,2 δισ. δολάρια από συνδρομές, με 5,8 δισ. να πηγαίνουν κατευθείαν στις τσέπες των δημιουργών.

Το επιχειρηματικό μοντέλο του OnlyFans παραμένει απλό: οι δημιουργοί κρατούν το 80% των πληρωμών, ενώ η εταιρεία καρπώνεται το υπόλοιπο.

Τα συνολικά έσοδα για το 2024 ανήλθαν στα 1,4 δισ. δολάρια, με καθαρά κέρδη 684 εκατ. – αυξημένα σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Ο Ράντβινσκι στο επίκεντρο

Ο ουκρανοαμερικανός επιχειρηματίας Λεονίντ Ράντβινσκι, ιδιοκτήτης από το 2018, έχει ήδη αποκομίσει τεράστια κέρδη.

Το 2024 εισέπραξε μερίσματα ύψους 497 εκατ. δολαρίων, ενώ μεταγενέστερα έλαβε επιπλέον 204 εκατ. δολάρια.

Στο ταμείο της εταιρείας παραμένουν 808 εκατ. δολάρια, με μόλις 46 εργαζόμενους να την υποστηρίζουν σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σχέδια πώλησης και νέες προοπτικές

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ράντβινσκι βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για πώληση πλειοψηφικού πακέτου σε κοινοπραξία υπό την αμερικανική επενδυτική εταιρεία Forest Road, με πιθανή αποτίμηση έως 7 δισ. δολάρια.

Στο παιχνίδι φέρονται να βρίσκονται και οι Βρετανοί δισεκατομμυριούχοι Ντέιβιντ και Σάιμον Ριούμπεν.

Υπενθυμίζεται ότι τα αδέλφια Ριούμπεν έχουν χτίσει μια αυτοκρατορία σε ακίνητα – μεταξύ άλλων – σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και στην τεχνολογία.

Από το adult περιεχόμενο στο mainstream

Αν και παραμένει αυστηρά για ενήλικες, το OnlyFans επιχειρεί να διευρύνει το αποτύπωμά του.

Η εφαρμογή OFTV προωθεί περιεχόμενο fitness, μαγειρικής, μουσικής και ψυχαγωγίας, επιχειρώντας να ανοίξει νέες «κάθετες αγορές».

Η CEO, Κέιλι Μπλερ, μιλώντας στους Financial Times, δεσμεύτηκε για επενδύσεις σε εργαλεία ασφάλειας και έλεγχο ηλικίας, καθώς η ρύθμιση του διαδικτυακού περιεχομένου γίνεται όλο και πιο αυστηρή σε Ευρώπη και Βρετανία.

Πηγή: ot.gr