Σε επιφυλακή βρίσκονται σήμερα οι Αρχές καθώς ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι πολύ υψηλός.

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης κινδύνου σήμερα Τετάρτη κίνδυνος για εκδήλωση φωτιάς υπάρχει σε:

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Σάμου, ΠΕ Ικαρίας)

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΕ Καλύμνου, ΠΕ Κω, ΠΕ Ρόδου, ΠΕ Καρπάθου)

Περιφέρεια Κρήτης (ΠΕ Ηρακλείου, ΠΕ Λασιθίου)

Υψηλός είναι ο κίνδυνος στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα & σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας.

Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου 🔥για αύριο Τετάρτη 20/08 🟠 Πολύ υψηλός κίνδυνος 4️⃣ σε:

📍#Σάμο #Ικαρία #Δωδεκάνησα

📍#Ηράκλειο #Λασίθι

🟡 Υψηλός κίνδυνος 3️⃣ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα & σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής ℹ https://t.co/rAEzmqBTXX 🚨👉 Επιχειρησιακή ετοιμότητα… pic.twitter.com/kYNPjy4pkF — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 19, 2025

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α.

Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.