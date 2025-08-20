Στη δικαιοσύνη οδηγήθηκε 78χρονος άνδρας που φέρεται να σκότωσε γάτα, σε περιοχή του δήμου Αγιάς στη Λάρισα.

Την ίδια στιγμή, οι αρχές επέβαλαν στον ηλικιωμένο πρόστιμο ύψους 30 χιλιάδων ευρώ, όπως προβλέπεται από τον Νόμο για περιπτώσεις κακοποίησης ή θανάτωσης ζώων.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας 18/8 στην περιοχή της Βελίκας του Δήμου Αγιάς, όταν ο ηλικιωμένος, κλώτσησε έναν γάτο ηλικίας 3 ετών με αποτέλεσμα να επέλθει ο θάνατος του ζώου μετά από λίγη ώρα.

Όπως καταγγέλθηκε, ο άνδρας κλώτσησε βίαια το άτυχο ζώο, προκαλώντας του βαριά τραύματα. Παρά τις προσπάθειες των παριστάμενων να βοηθήσουν τον γάτο, το ζώο υπέκυψε.

Ο 78χρονος οδηγείται σήμερα στον Εισαγγελέα Λάρισας από άνδρες του Αστυνομικού Τμήματος Αγιάς.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Συνελήφθη, χθες (18-08-2025) το απόγευμα σε περιοχή του Δήμου Αγιάς, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αγιάς, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ευζωίας ζώων συντροφιάς.

Ειδικότερα, όπως καταγγέλθηκε, χθες το πρωί σε περιοχή του Δήμου Αγιάς, ο προαναφερόμενος λάκτισε αδέσποτο γάτο, με αποτέλεσμα τον θάνατο του ζώου.

Σε βάρος του επιβλήθηκε το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο.