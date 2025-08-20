Αναστάτωση επικράτησε την Κυριακή 17/8 στη Σαντορίνη, την ώρα που το νησί είχε πλημμυρίσει με τουρίστες. Στο Ημεροβίγλι σημειώθηκε κατολίσθηση, με τους τουρίστες να κοιτούν έντρομοι τη γη να υποχωρεί σύμφωνα με πληροφορίες από το aigaionews.gr.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, το έδαφος στο συγκεκριμένο σημείο είναι ευάλωτο, καθώς έχει επιβαρυνθεί από την υπερβολική δόμηση σε μια γεωλογικά ασταθή περιοχή. Tη στιγμή της κατολίσθησης εκτελούνταν οικοδομικές εργασίες για την ανέγερση νέου κτίσματος, γεγονός που φαίνεται να επιτάχυνε την καταστροφή.

Το συμβάν φέρνει ξανά στο προσκήνιο τους σοβαρούς κινδύνους που εγκυμονεί η άναρχη οικοδόμηση σε περιοχές με γεωλογικές ευαισθησίες, όπως η Σαντορίνη. Μάλιστα μηχανικοί ζήτησαν τη λήψη άμεσων μέτρων περιορισμού της οικοδομικής δραστηριότητας στις υπερκορεσμένες τουριστικές περιοχές του νησιού (Φηρά, Οία, Ημεροβίγλι, κ.α.) και τη διενέργεια αυστηρών ελέγχων