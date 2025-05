Παρά τις «φιλότιμες» προσπάθειες της EBU να κρατήσουν απολιτίκ τον χαρακτήρα του Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού Τραγουδιού, τελικά δεν απευφεύχθησαν γκρίνια και διχασμός με υποβόσκοντα πολιτικά κίνητρα, όχι τόσο στη διάρκεια της Eurovision 2025, όσο λόγω των αποτελεσμάτων που ανακοινώθηκαν κι έφεραν στη δεύτερη θέση της τελικής κατάταξης το Ισραήλ, με την Yuval Raphael και το τραγούδι «New Day Will Rise», αποτέλεσμα που πολλές συμμετέχουσες χώρες αμφισβητούν ανοιχτά, υπονοώντας ότι «κάτι σάπιο υπάρχει στο βασίλειο» του διαγωνισμού, όπως είχε γράψει και ο Σαίξπηρ.

Αιτία είναι το γεγονός ότι ενώ έλαβε μόνο 60 βαθμούς από τις κριτικές επιτροπές, συγκέντρωσε 297 βαθμούς από το κοινό, το υψηλότερο σκορ στο televoting, ανεβάζοντας τη συνολική της βαθμολογία στους 357 βαθμούς.

Να σημειωθεί ότι δεν έλειψαν και οι αποδοκιμασίες όταν τραγουδούσε στη σκηνή της Βασιλείας η εκπρόσωπος του Ισραήλ. Πλήθος από το κοινό «γιούχαρε» την Yuval Raphael, ενώ δύο άτομα προσπάθησαν να την πλησιάσουν και απομακρύνθηκαν βιαίως.

Είχαν επίσης σημειωθεί διαμαρτυρίες που ζητούσαν μποϊκοτάζ του διαγωνισμού, καθώς και μια ανοιχτή επιστολή που υπέγραψαν 4.000 μουσικοί, καλλιτέχνες και επαγγελματίες της μουσικής βιομηχανίας από πέντε σκανδιναβικές χώρες, καταδικάζοντας τη συμμετοχή του Ισραήλ στον διαγωνισμό.

Λίγες ημέρες πριν από τον τελικό του διαγωνισμού, άρχισαν να κυκλοφορούν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης φήμες για νόθευση του αποτελέσματος, καθώς παρατηρήθηκε ένα περίεργο φαινόμενο, με θεατές από τη Νορβηγία που προσπαθούσαν να ψηφίσουν υπέρ της Κροατίας, να λαμβάνουν το μήνυμα «σας ευχαριστούμε για την ψήφο σας στο Ισραήλ! Μπορείτε να ψηφίσετε 20 φορές, οπότε αν σας άρεσε ο διαγωνιζόμενος, μπορείτε να ξαναψηφίσετε».

Οι διοργανωτές αναγνώρισαν το πρόβλημα, αλλά υποστήριξαν ότι η αποστολή λανθασμένου μηνύματος δεν επηρέασε το αποτέλεσμα, καθώς όλες οι ψήφοι καταγράφηκαν κανονικά.

Τις ίδιες ημέρες, χιλιάδες χρήστες μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε όλη την Ευρώπη ανέφεραν ότι βομβαρδίζονται από διαφημιστικά μηνύματα που τους καλούσαν να ψηφίσουν το τραγούδι με τον αριθμό 4 έως και 20 φορές, όσες είναι δηλαδή στο επιτρεπτό όριο. Στα μηνύματα γινόταν ελάχιστη ή καμία αναφορά στο ότι το εν λόγω νούμερο αντιστοιχούσε στο Ισραήλ. Το hashtag «Vote #04, vote 20 times» και το σύνθημα έγιναν viral, με την καμπάνια να προκαλεί έντονο διχασμό.

Από τη μία, υποστηρικτές της Yuval Raphael τη θεώρησαν έκφραση στήριξης σε ένα θύμα τρομοκρατικής επίθεσης, καθώς η τραγουδίστρια επέζησε από το φεστιβάλ Nova του 2023 και από την άλλη επικριτές κατήγγειλαν πολιτικοποίηση της Eurovision και κατευθυνόμενη προπαγάνδα, τονίζοντας ότι η ψήφος στον διαγωνισμό πρέπει να βασίζεται στη μουσική και όχι στην εθνική ή πολιτική ταυτότητα.

Ισπανική και βελγική δημόσια ραδιοτηλεόραση, εξέφρασαν σοβαρές επιφυλάξεις για το αποτέλεσμα, ενώ ο Πέδρο Σάντσεθ ζήτησε τον αποκλεισμό του Ισραήλ από τον διαγωνισμό, για λόγους «αλληλεγγύης προς τον παλαιστινιακό λαό που ζει τον παραλογισμό του πολέμου και των βομβαρδισμών».

«Δεν μπορούμε να έχουμε διπλά μέτρα και σταθμά σε ό,τι αφορά την κουλτούρα», δήλωσε ο ισπανός πρωθυπουργός, επισημαίνοντας πως αν η Ρωσία αποκλείσθηκε μετά την εισβολή στην Ουκρανία, ούτε το Ισραήλ θα έπρεπε να συμμετέχει. «Δε θεωρώ ότι σοκαρίστηκε κανείς όταν απαιτήσαμε τον αποκλεισμό της Ρωσίας από τις διεθνείς διοργανώσεις, συμπεριλαμβανομένης, όπως είδαμε το Σαββατοκύριακο, της Eurovision».

Το Σάββατο, η δημόσια τηλεόραση της Ισπανίας αψήφησε τον οργανισμό στον οποίο ανήκει η Eurovision, την European Broadcasting Union (EBU), που την είχε προειδοποιήσει να σταματήσει τις αναφορές στην επίθεση στην Γάζα, απειλώντας να επιβάλει κυρώσεις και μετέδωσε μήνυμα υποστήριξης προςτους Παλαιστίνιους πριν από τη μετάδοση του διαγωνισμού.

«Οταν πρόκειται για τα δικαιώματα του ανθρώπου, η σιωπή δεν αποτελεί επιλογή. Ειρήνη και δικαιοσύνη για την Παλαιστίνη», γράφτηκε με λευκά γράμματα σε μαύρο φόντο από το ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο RTVE στα ισπανικά και τα αγγλικά, λίγα δευτερόλεπτα πριν από την επίσημη έναρξη του διαγωνισμού.

Spain’s state broadcaster message ahead of Eurovision contest tonight in response to EBU’s threat to fine them after they remembered the more than 50,000 Palestinians killed in Gaza.

Bravo!

pic.twitter.com/5C7pVknZuP

— Leyla Hamed (@leylahamed) May 17, 2025