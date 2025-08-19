Η εισαγγελία Αθηνών άσκησε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, οπλοφορία και οπλοχρησία εναντίον του 28χρονου που μαχαίρωσε 15 φορές την 47χρονη στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου διέμενε, στο Χαλάνδρι.

Πληροφορίες αναφέρουν πως η γυναίκα, πριν από 6 μήνες, είχε καταγγείλει στο Αστυνομικό Τμήμα, πως ο δράστης την παρενοχλούσε. Σύμφωνα με την Αστυνομία έγινε σύσταση στον 28χρονο χωρίς να γίνει κάποια άλλη ενέργεια από τότε. Η Αστυνομία θα εξετάσει αν πράγματι ο άνδρας αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.

«Θύμωσα και έβγαλα το μαχαίρι. Ήμουν θυμωμένος μαζί της, γιατί με είχε διαπομπεύσει στους φίλους μου και είχαν απομακρυνθεί από κοντά μου. Επίσης, με είχε εξοργίσει το γεγονός ότι με είχε καταγγείλει στην Αστυνομία ότι την παρενοχλούσα. Θόλωσα όταν άρχισε να φωνάζει και την χτύπησα πολλές φορές με το μαχαίρι. Έχω μετανιώσει για το φονικό» είχε πει ο 28χρονος στην Αστυνομία.