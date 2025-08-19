Μια 47χρονη έπεσε χθες (18/8) νεκρή σε είσοδο πολυκατοικίας στο Χαλάνδρι, από το μαχαίρι του 28χρονου, με τον οποίο στο παρελθόν είχε ερωτική σχέση. Η απολογία του 28χρονου αναμένεται σήμερα Τρίτη 19/8.

«Θόλωσα και άρχισα να τη μαχαιρώνω», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ο 28χρονος και περιέγραψε όσα έγιναν πριν βγάλει το μαχαίρι και της αφαιρέσει τη ζωή με 15 μαχαιριές σε κοινή θέα.

«Δεν την πλησίασα στο συσσίτιο, γιατί μου είχε κάνει συστάσεις ο ιερέας της ενορίας. Έφυγα πρώτος από το συσσίτιο και την περίμενα στην είσοδο της πολυκατοικίας για να λύσουμε τις διαφορές μας. Όταν ήρθε της ζήτησα να μιλήσουμε, αλλά έβαλε τις φωνές» υποστήριξε ο δράστης σύμφωνα με το Star.

«Θύμωσα και έβγαλα το μαχαίρι. Ήμουν θυμωμένος μαζί της, γιατί με είχε διαπομπεύσει στους φίλους μου και είχαν απομακρυνθεί από κοντά μου. Επίσης, με είχε εξοργίσει το γεγονός ότι με είχε καταγγείλει στην Αστυνομία ότι την παρενοχλούσα. Θόλωσα όταν άρχισε να φωνάζει και την χτύπησα πολλές φορές με το μαχαίρι. Έχω μετανιώσει για το φονικό» είπε.

Η σχέση δράστη – θύματος

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA, δράστης και θύμα είχαν γνωριστεί τον περασμένο Ιανουάριο σε κοινωνικές δομές και συγκεκριμένα σε ένα συσσίτιο που πήγαιναν και οι δύο.

Όπως φέρεται να είπε ο 28χρονος στους αστυνομικούς, τους πρώτους μήνες της γνωριμίας του είχαν συνευρεθεί ερωτικά δύο φορές. Από τότε, όπως ισχυρίστηκε δεν είχαν άλλη επαφή. Ωστόσο όπως ισχυρίστηκε, από τότε άρχισαν οι φίλοι του να απομακρύνονται και να τον μπλοκάρουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Για πολύ καιρό, είπε, ένιωθε απομονωμένος θεωρώντας υπεύθυνη την 47χρονη για αυτό, πιστεύοντας ότι έλεγε λόγια εις βάρος του και ότι δεν είναι καλό παιδί. Παράλληλα ο 28χρονος επικαλέστηκε και ψυχολογικά προβλήματα.

Είχε καταγγείλει τον 28χρονο

Όσον αφορά την 47χρονη, σύμφωνα με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο, τον περασμένο Μάρτιο είχε πάει στην Αστυνομία και είχε παραπονεθεί για τον 28χρονο ότι την ενοχλεί. Συγκεκριμένα φέρεται να είχε καταγγείλει τότε ότι την ενοχλούσε δεν ήθελε να τον βλέπει.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, έγινε σύσταση στον 28χρονο χωρίς να γίνει κάποια άλλη ενέργεια από τότε. Η Αστυνομία θα εξετάσει αν πράγματι ο 28χρονος αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.