Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως από το τρομακτικό τροχαίο δυστύχημα, λίγα μέτρα πριν τα διόδια του Ιάσμου στην Εγνατία Οδό, το μεσημέρι της Δευτέρας.

Τρεις άνθρωποι απανθρακώθηκαν και δύο τραυματίστηκαν σοβαρά, μετά από τρομακτική σύγκρουση φορτηγού με δύο αυτοκίνητα.

Πώς έγινε το δυστύχημα στην Εγνατία;

Σύμφωνα με πληροφορίες από αυτόπτες μάρτυρες, το ένα από τα δύο ΙΧ αυτοκίνητα ακινητοποιήθηκε ξαφνικά, για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους.

Το φορτηγό που ερχόταν με ταχύτητα, έπεσε πάνω στο τελευταίο αυτοκίνητο, σε μια θανατηφόρα καραμπόλα. Η φωτιά που προκλήθηκε στο εγκλωβισμένο ανάμεσα στα δύο οχήματα ΙΧ, επεφύλαξε φριχτό θάνατο σε τρεις από τους τέσσερις επιβάτες, με τη μοναδική διασωθείσα να νοσηλεύεται σε κατάσταση σοκ.

Επέστρεφαν από γάμο

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι επιβάτες των δύο αυτοκινήτων ήταν από την ίδια παρέα και επέστρεφαν από γάμο. Νεκροί είναι ο 59χρονος οδηγός και δύο επιβάτες 61 και 57 ετών, ενώ διασώθηκε μια 49χρονη.

Στο δεύτερο αυτοκίνητο επέβαιναν ο 36χρονος οδηγός, η 28χρονη συνοδηγός και τα δύο παιδιά τους 6 και 4 χρονών, οι οποίοι ευτυχώς δεν τραυματίστηκαν.

Ο βουλγαρικής καταγωγής οδηγός του φορτηγού νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Νοσοκομείο Κομοτηνής, ενώ στο ίδιο νοσοκομείο νοσηλεύεται, εκτός κινδύνου, και ο συνοδηγός του φορτηγού.

«Δεν μπορούσαμε να τους βγάλουμε»

Οδηγός που βρισκόταν στον τόπο του δυστυχήματος μίλησε στον ΑΝΤ1, περιγράφοντας τις συγκλονιστικές στιγμές που έζησε:

«Οι εγκλωβισμένοι ήταν 3. Άνοιξε την πόρτα ένας άλλος οδηγός που σταμάτησε από την άλλη πλευρά, δεν μπορούσαμε να τους βγάλουμε, είχαν σφηνώσει οι άνθρωποι. Δεν προλάβαμε να σβήσουμε τη φωτιά που ερχόταν. Ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου έπιασε και το αυτοκίνητο. Τότε άρχισαν να γίνονται πάρα πολλές εκρήξεις. Μάλλον τα λάστιχα σκάγανε. Δυστυχώς, ακούγαμε και τους 3 ανθρώπους που εκλιπαρούσαν», ανέφερε.

Η φωτιά από τη σφοδρή σύγκρουση επεκτάθηκε και στα παρακείμενα χωράφια με αποτέλεσμα να χρειαστεί η επέμβαση της Πυροσβεστικής για την κατάσβεσή της.