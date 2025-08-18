Τροχαίο δυστύχημα με τρεις νεκρούς και έναν σοβαρά τραυματία σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί στην Εγνατία Οδό, μεταξύ Κομοτηνής και Ξάνθης, λίγο πριν από τα διόδια του Ιάσμου.

Η Αστυνομία προχώρησε σε απαγόρευση κυκλοφορίας στην Εγνατία Οδό Ιάσμου – Ξάνθης, στο ρεύμα Κομοτηνής – Ξάνθης.

Κάτω από άγνωστες συνθήκες φορτηγό συγκρούστηκε με δύο Ι.Χ., με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά. Από το ένα Ι.Χ. απανθρακώθηκαν τρεις επιβάτες, ενώ σοβαρά τραυματισμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Ξάνθης ο οδηγός του φορτηγού.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του xanthi news, στο ένα αυτοκίνητο επέβαιναν τέσσερα άτομα, οι τρεις βρήκαν τραγικό θάνατο μέσα στις φλόγες, ενώ ο τέταρτος επιβάτης μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένος στο νοσοκομείο. Στο ίδιο νοσοκομείο διακομίστηκε και ο οδηγός του φορτηγού σε σοβαρή κατάσταση. Στο τρίτο όχημα βρίσκονταν επίσης τέσσερις επιβάτες, οι οποίοι δεν φαίνεται να φέρουν σοβαρούς τραυματισμούς.

Η πυρκαγιά που ξέσπασε εξαπλώθηκε γρήγορα και σε παρακείμενη αγροτική έκταση.