Ξεκαθάρισμα λογαριασμών για ναρκωτικά «βλέπουν» οι Αρχές πίσω από τη δολοφονία του 47χρονου υπηκόου Αλβανίας, το βράδυ της Δευτέρας 18/8, στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα δεν ήταν άγνωστο στις ελληνικές αρχές καθώς είχε ποινικό παρελθόν.

Ειδικότερα, είχε συλληφθεί τον Φεβρουάριο του 2022 για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, η οποία διέπραττε κλοπές σε βάρος πολιτών στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, ενώ τον Απρίλιο του 2024 είχε συλληφθεί ξανά για παρόμοιες υποθέσεις.

Σχετίζεται η δολοφονία του με τη δράση του αδελφού του;

Στο μεταξύ, στο φως έρχονται πληροφορίες για τον 38χρονο αδερφό του, ο οποίος έχει απασχολήσει κατ’ επανάληψη τις αστυνομικές αρχές Ελλάδας και Αλβανίας.

Μεταξύ άλλων, είχε κατηγορηθεί για δολοφονία και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση στη γειτονική χώρα.

Τι εκτιμούν τα αλβανικά ΜΜΕ

Τα μέσα ενημέρωσης στην Αλβανία υπογραμμίζουν τη διασύνδεση της οικογένειας με τον κόσμο του οργανωμένου εγκλήματος, ενώ δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο η εκτέλεση του 47χρονου να σχετίζεται άμεσα με τις δραστηριότητες του αδελφού του και τα ανοιχτά «μέτωπα» που είχε η οικογένεια.

Οι έρευνες των ελληνικών αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.