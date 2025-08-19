Έως τις 5 Σεπτεμβρίου έχουν προθεσμία οι πολίτες για να εκδώσουν τον Προσωπικό Αριθμό, που σταδιακά θα αντικαταστήσει τον ΑΜΚΑ και το ΑΦΜ.
Η διαδικασία είναι απλή και γίνεται μέσω της πλατφόρμας myinfo.gov.gr, που βρίσκεται στον αέρα εδώ και εβδομάδες. Για όποιον δεν ακολουθήσει τη διαδικασία ηλεκτρονικά τότε ο Προσωπικός Αριθμός θα αποδίδεται αυτόματα στον πολίτη από το κράτος.
Η διαδικασία έκδοσης Προσωπικού Αριθμού
- Οι χρήστες μπαίνουν στην εφαρμογή myinfo.gov.gr με χρήση των κωδικών TaxisNet και χρήση δεύτερου παράγοντα ταυτοποίησης (OTP), που λαμβάνουν στο κινητό που έχουν καταχωρίσει στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ – emep.gov.gr).
- Μέσα της εφαρμογής, αποκτούν μια ολοκληρωμένη εικόνα των στοιχείων τους με βάση το Μητρώο Πολιτών και επιβεβαιώνουν τους αναγνωριστικούς αριθμούς που συνδέονται με τα μητρώα: α) Μητρώο Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών, β) Φορολογικό Μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), γ) Ενιαίο Μητρώο Α.Μ.Κ.Α.-Ε.Μ.Α.Ε.Σ. της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (Η.Δ.ΙΚ.Α.) Α.Ε., δ) Μητρώο Δελτίων Ταυτότητας Ελλήνων Πολιτών που τηρεί η Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.), ε) ΕΜΕπ (emep.gov.gr) που τηρεί η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
- Επιλέγουν «Επεξεργασία στοιχείων» και επιβεβαιώνουν, επιλέγοντας «σωστό» και «λάθος» για τα παρακάτω: Ονοματεπώνυμο και ημερομηνία γέννησης, όπως αντλούνται από Δημοτολόγιο, Δήμο στον οποίο είναι εγγεγραμμένος, ΑΜΚΑ, ΑΔΤ, ΑΦΜ, στοιχεία επικοινωνίας (αριθμό κινητού τηλεφώνου, email και διεύθυνση) που μπορούν να μεταβληθούν μόνο μέσω ΕΜΕπ. Σε περίπτωση που επιλέξουν «λάθος» για κάποιο στοιχείο, συμπληρώνουν το διορθωμένο στο αντίστοιχο πεδίο.
- Ο πολίτης επιβεβαιώνει τα ορθά ονοματεπωνυμικά στοιχεία του και ημερομηνία γέννησης, Δήμο, ΑΜΚΑ και ΑΔΤ και στην συνέχεια ενημερώνονται τα βασικά μητρώα της Δημόσιας Διοίκησης. Σε περίπτωση όμως που τα στοιχεία που υποδεικνύει δεν ταυτίζονται με αυτά στο Μητρώο Πολιτών και ο πολίτης θεωρεί ότι δεν έχουν καταγραφεί εκεί ορθά, θα πρέπει να απευθυνθεί στο Δημοτολόγιο του Δήμου που ανήκει για να τα διορθώσει.
- Ακολούθως, προκειμένου να εκδώσουν τον Π.Α. επιλέγουν «Έκδοση Π.Α.» και ύστερα διαλέγουν τα δύο πρώτα ψηφία σε αναδυόμενο πεδίο (drop down). Επιλέγουν μεταξύ 24 αλφαριθμητικών ψηφίων, 10 αριθμητικά (0-9) και 14 κεφαλαία γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου που έχουν ομόγραφα στο λατινικό αλφάβητο. Το τρίτο κατά σειρά ψηφίο είναι αλφαβητικό και παράγεται αυτόματα και χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της εγκυρότητας του Προσωπικού Αριθμού (check digit).
- Η διαδικασία ολοκληρώνεται με τους πολίτες να επιλέγουν «Έκδοση Π.Α.». Επιπλέον, οι πολίτες επιβεβαιώνοντας τα στοιχεία τους στην εφαρμογή myinfo.gov.gr, έχουν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες επιβεβαίωσης ή διόρθωσης στοιχείων και έκδοσης Π.Α. και για τα ανήλικα τέκνα τους, εφόσον αυτά διαθέτουν ΑΦΜ.
- Οι κάτοικοι του εξωτερικού, που διαθέτουν κωδικούς TaxisNet, εκδίδουν κανονικά Π.Α. μέσω του myinfo.gov.gr. Όσοι δε διαθέτουν κωδικούς TaxisNet ή δεν έχουν ψηφιακές δεξιότητες, όπως για παράδειγμα πολίτες που ανήκουν σε μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες, θα μπορούν να εκδίδουν Π.Α. στα ΚΕΠ, καθώς και στις Προξενικές Αρχές από τις 23 Ιουνίου.