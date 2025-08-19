Έως τις 5 Σεπτεμβρίου έχουν προθεσμία οι πολίτες για να εκδώσουν τον Προσωπικό Αριθμό, που σταδιακά θα αντικαταστήσει τον ΑΜΚΑ και το ΑΦΜ.

Η διαδικασία είναι απλή και γίνεται μέσω της πλατφόρμας myinfo.gov.gr, που βρίσκεται στον αέρα εδώ και εβδομάδες. Για όποιον δεν ακολουθήσει τη διαδικασία ηλεκτρονικά τότε ο Προσωπικός Αριθμός θα αποδίδεται αυτόματα στον πολίτη από το κράτος.

Η διαδικασία έκδοσης Προσωπικού Αριθμού