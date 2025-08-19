Νέα στοιχεία για τη γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι, δείχνουν τη μανία του 28χρονου. Ειδικότερα, ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ», μιλώντας στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Mega, αποκάλυψε ότι ο άνδρας έσπασε τη λάμα του πρώτου μαχαιριού που είχε μαζί του, καθώς σκότωνε τη γυναίκα, και έβγαλε δεύτερο, για να συνεχίσει την αποτρόπαια πράξη του.

Η μανία του 28χρονου φαίνεται πως ήταν τόση μεγάλη καθώς την κατακρεούργησε με 15 μαχαιριές, όπως δείχνει η ιατροδικαστική έκθεση. Ο δράστης φέρεται να υποστήριξε ότι η 47χρονη γυναίκα τον κακολογούσε και τον κατηγορούσε παντού, με αποτέλεσμα άτομα από το φιλικό περιβάλλον του να τον διαγράψουν από τα social media και να σταματήσουν να του μιλάνε.

Μάλιστα, όπως ισχυρίστηκε ο άνδρας, αυτός ήταν και ο λόγος που πήγε να τη συναντήσει εκείνη την ημέρα. Εκείνη φαίνεται πως αντέδρασε, και άρχισε να φωνάζει, και τότε εκείνος άρχισε να τη μαχαιρώνει μέχρι θανάτου.

Οι Αρχές πήραν καταθέσεις από τους φίλους του 28χρονου και όπως διαπιστώθηκε, η 47χρονου δεν τον είχε κακολογήσει ποτέ. Όπως είπαν, ο λόγος που απομακρύνθηκαν από τον φίλο τους ήταν καθώς είχε γίνει πολύ νευρικός και τους ζητούσε συχνά χρήματα.

Προθεσμία να απολογηθεί

Ο 28χρονος ζήτησε και πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Παρασκευή. Σύμφωνα με το δικηγόρο του, έχει λευκό ποινικό μητρώο ενώ πάσχει από σύνδρομο καταδίωξης. Η υπερασπιστική του γραμμή, όπως φαίνεται, θα βασιστεί στην ιδιάζουσα ψυχοπαθολογία του.

Ο δικηγόρος του ανέφερε πως ο 28χρονος είναι μετανιωμένος και τώρα αρχίζει να αντιλαμβάνεται πού τον οδήγησαν οι θολές του σκέψεις. «Η υπόθεση όπως εξελίσσεται όπως συνέβη είναι σίγουρα αποτέλεσμα μιας ψυχοπαθολογικής ανισορροπίας και οπωσδήποτε ενός συνδρόμου μανία καταδίωξης που είχε φερόμενος ως δράστης από το ατυχές θύμα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο δικηγόρος του ακόμα, την Παρασκευή αναμένεται να ζητήσει από τις ανακριτικές αρχές να υποβληθεί ο 28χρονος σε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη.

Μάλιστα και ο ίδιος ο δράστης, ισχυρίζεται πως θόλωσε και δεν θυμάται τι έκανε. «Πήγα έξω από το σπίτι της γιατί ήθελα να της μιλήσω γιατί με διέβαλε σε φίλους και γνωστούς. Από τις φωνές της όμως θόλωσα και δεν θυμάμαι τι έκανα», φέρεται να είπε στις Αρχές.

Η εισαγγελέας αφού μελέτησε τη δικογραφία του άσκησε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, και παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.