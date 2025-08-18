Εξακολουθούν οι φωτιές σε διάφορές περιοχές της χώρας, με τους πυροσβέστες να καλούνται να αντιμετωπίσουν 54 αγροτοδασικές πυρκαγιές τον τελευταίο 24ωρο, τις 40 από τις οποίες κατάφεραν άμεσα να αντιμετωπίσουν, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι υπόλοιπες 14.

Φωτιά στη Μεγαλόπολη

Φωτιά ξέσπασε σε δασική περιοχή στη θέση Βεδουρίτσα του δήμου Μεγαλόπολης, στην Αρκαδία.

Στο σημείο επιχειρούν 37 πυροσβέστες με τη συνδρομή δύο ομάδων πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχημάτων, ενώ από αέρος συνδράμουν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Φωτιά στους Φιλιάτες Θεσπρωτίας

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας (18/8) σε δασική έκταση στην τοπική κοινότητα Κερασοχωρίου, του Δήμου Φιλιατών Θεσπρωτίας.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με πέντε οχήματα και μια ομάδα πεζοπόρου της 8ης ΕΜΟΔΕ. Από αέρος επιχειρούν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Φωτιά στη Λάρισα

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε δασική έκταση στη θέση Αμύγδαλο του Δήμου Τυρνάβου Λάρισας.

Η φωτιά καίει σε δύσβατο σημείο, γεγονός που δυσκολεύει την πρόσβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, χωρίς ωστόσο -σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες- να υπάρχει άμεση απειλή για κατοικημένες περιοχές.

Στο μέτωπο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 8 οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 10ης ΕΜΟΔΕ, ενώ από αέρος συνδράμουν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στην προσπάθεια κατάσβεσης συμμετέχουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν την επιχείρηση με στόχο τον έλεγχο της πυρκαγιάς.