Σε εξέλιξη είναι η καταγραφή των ζημιών και στις περιοχές που επλήγησαν από την μεγάλη πυρκαγιά σε Πρέβεζα και ‘Αρτα, όπου, σύμφωνα με το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τα εξειδικευμένα κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.), σε συνεργασία με τη δημοτική αρχή, πραγματοποιούν με εντατικούς ρυθμούς αυτοψίες στα πληγέντα σημεία, βάσει των σχετικών υποδείξεων.

Τα μέχρι στιγμής στοιχεία από τις αυτοψίες στις περιοχές Πρέβεζας – ‘Αρτας και ειδικότερα στον δήμο Ζηρού, είναι τα εξής:

• Δημοτική Κοινότητα Αγίου Γεωργίου: Έχουν καταγραφεί 4 «πράσινα», 6 «κίτρινα» και 3 «κόκκινα» κτίρια.

• Δημοτική Κοινότητα Γυμνοτόπου: Έχουν καταγραφεί 11 «κίτρινα» και 3 «κόκκινα» κτίρια.

• Δημοτική Κοινότητα Δρυοφύτου: Έχουν καταγραφεί 7 «κίτρινα» κτίρια.

• Δημοτική Κοινότητα Παντανάσσης: Έχουν καταγραφεί 3 «πράσινα», 8 «κίτρινα» και 6 «κόκκινα» κτίρια.

Από το υπουργείο σημειώνεται ότι τα στατιστικά στοιχεία ενδέχεται να μεταβληθούν, καθώς τα κλιμάκια συνεχίζουν τις αυτοψίες και καταχωρούν τα νέα δεδομένα στην ψηφιακή εφαρμογή «Digispect», η οποία συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό και την επιτάχυνση της διαδικασίας αποτύπωσης και καταγραφής των πληγέντων κτιρίων.