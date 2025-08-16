Φωτιά ξέσπασε σε κινητήρα αεροπλάνου της αεροπορικής Condor που απογειώθηκε από την Κέρκυρα με προορισμό το Ντίσελντορφ της Γερμανίας.

Το αεροσκάφος Boeing 757 με περίπου 250 επιβάτες απογειώθηκε από το νησί το απόγευμα του Σαββάτου και ο κινητήρας του -για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία- έπιασε φωτιά κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Δείτε βίντεο:

Έκρηξη σε τουρμπίνα αεροπλάνου και ο θόρυβος ήταν τόσο εκκωφαντικός που στιγμιαία παγώνεις απο τον φόβο @corfunewspaper pic.twitter.com/zG9o2bFRzT — elenasagiadinou (@elenasagiadinou) August 16, 2025

Το αεροπλάνο έφτασε στα 11.000 πόδια, έκανε έναν γύρο πάνω από την Κέρκυρα κατεβαίνοντας στα 8.000 πόδια και τελικά προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο του Μπρίντιζι στην Ιταλία.

Κατά την ίδια πηγή, κάτοικοι της πόλης της Κέρκυρας σημείωσαν ότι ο κινητήρας που είχε πιάσει φωτιά στον αέρα «φαινόταν πεντακάθαρα».

Το αεροδρόμιο της Κέρκυρας ετοίμασε αμέσως το σχέδιο άμεσης προσγείωσης, καθώς και τα σχέδια έκτακτης ανάγκης σε συνεργασία με την πυροσβεστική υπηρεσία, όμως οι πιλότοι αποφάσισαν να προσγειωθούν στην Ιταλία.