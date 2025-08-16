Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Σαββάτου στη Λάρισα, όταν ξέσπασε φωτιά σε χωματερή κοντά στο χωριό Χάλκη του Δήμου Κιλελέρ, σε μικρή απόσταση από την εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία κινητοποίησε άμεσα ισχυρές δυνάμεις για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Διακοπή κυκλοφορίας και κυκλοφοριακό χάος

Λόγω της έντονης καπνοσκόνης που κάλυψε την περιοχή, οι Αρχές προχώρησαν σε διακοπή της κυκλοφορίας στον αυτοκινητόδρομο. Το αποτέλεσμα ήταν να δημιουργηθούν ουρές χιλιομέτρων πριν από τα διόδια, με τους οδηγούς να παραμένουν ακινητοποιημένοι για αρκετή ώρα.

Παρέμβαση Πυροσβεστικής και Αστυνομίας

Στο σημείο επιχειρούν έξι οχήματα της Πυροσβεστικής, ενώ ισχυρή είναι και η παρουσία της Αστυνομίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας. Τα οχήματα εκτρέπονται από τον κόμβο της Νίκαιας της ΠΑΘΕ προς την παλιά εθνική οδό, ώστε να αποσυμφορηθεί η κίνηση και να διευκολυνθεί το έργο των δυνάμεων πυρόσβεσης.