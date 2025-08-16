To 54% του παγκόσμιου πλούτου ελέγχουν από κοινού οι ΗΠΑ και η Κίνα, σύμφωνα με την Παγκόσμια Έκθεση Πλούτου 2025 της UBS, με το μερίδιο της Ελλάδας να διαμορφώνεται στο 0,20%. Η έκθεση της UBS καλύπτει 56 χώρες και αγορές, που αντιπροσωπεύουν πάνω από το 92% του παγκόσμιου πλούτου.

Η τριάδα

Με βάση τα στοιχεία της έκθεσης, ο παγκόσμιος προσωπικός πλούτος θα φτάσει τα 471 τρισεκατομμύρια δολάρια (435 τρισεκατομμύρια ευρώ) μέχρι το τέλος του 2024. Οι ΗΠΑ κατέχουν το μεγαλύτερο μερίδιο με 34,7% (150,9 τρισ. ευρώ), ακολουθούμενες από την Κίνα με 19,4% (84,2 τρισ. ευρώ). Η Ιαπωνία βρίσκεται στην τρίτη θέση με 4,5% (19,7 τρισ. ευρώ).

Η Ευρώπη -συμπεριλαμβανομένων της ΕΕ, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ελβετίας, της Νορβηγίας και της Τουρκίας- κατέχει το 22,3% του παγκόσμιου προσωπικού πλούτου.

Στην Ευρώπη, το Ηνωμένο Βασίλειο κατέχει το υψηλότερο μερίδιο του παγκόσμιου προσωπικού πλούτου με 3,84%, ακολουθούμενο από τη Γερμανία με 3,76%. Η Γαλλία δεν απέχει πολύ με μερίδιο 3,3%. Η Ιταλία (2,25%) και η Ισπανία (1,95%) συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα στην Ευρώπη.

Το συνδυασμένο μερίδιο των πέντε κορυφαίων οικονομιών της Ευρώπης (15,1%)-Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο- εξακολουθεί να υπολείπεται σημαντικά του μεριδίου της Κίνας στον παγκόσμιο προσωπικό πλούτο (19,4%).

Η Ολλανδία (1,14%) και η Ελβετία (1,04%) κατέχουν μερίδια άνω του 1%. Όπως αναφέρει το Euronews Business τα μερίδια παγκόσμιου πλούτου άλλων ευρωπαϊκών χωρών βρίσκονται πολύ κάτω από αυτό το όριο. Δεκαεννέα από τις 31 χώρες έχουν μερίδια μικρότερα από 0,4%.

Το μεγαλύτερο άλμα

Για αρκετές χώρες, το παγκόσμιο μερίδιο πλούτου είναι κάτω από 0,1%. Σε αυτές περιλαμβάνονται το Λουξεμβούργο, η Βουλγαρία, η Σλοβακία, η Σλοβενία, η Λιθουανία, η Λετονία, η Κύπρος, η Εσθονία και η Μάλτα.

Η συνολική παγκόσμια αύξηση ήταν μεγαλύτερη από την προηγούμενη χρονιά, καθώς αυξήθηκε από 4,2% σε 4,6% σε όρους USD. Ωστόσο, η παγκόσμια αύξηση του πλούτου ήταν άνιση, καθώς το σύνολο κρύβει σαφείς διαφορές μεταξύ των περιφερειών.

Η Ανατολική Ευρώπη κατέγραψε το μεγαλύτερο άλμα στο συνολικό προσωπικό πλούτο το 2024 – πάνω από 12% αύξηση σε σύγκριση με το 2023, λίγο μπροστά από τη Βόρεια Αμερική. Πρόσθεσε 28.000 νέους εκατομμυριούχους, δηλαδή αύξηση 2,9%, καθιστώντας την περιοχή ισχυρή ατμομηχανή της ανάπτυξης.

Ο συνολικός προσωπικός πλούτος στην ευρύτερη Κίνα αυξήθηκε κατά 3,4% από το 2023 έως το 2024, ξεπερνώντας το 2,7% της Νοτιοανατολικής Ασίας. Η Μέση Ανατολή και η Αφρική αυξήθηκαν κατά 4,2%, καθιστώντας την τη μόνη άλλη περιοχή με θετική ανάπτυξη. Η Δυτική Ευρώπη και η Ωκεανία (και οι δύο -1,5%) και η Λατινική Αμερική (-4,3%) σημείωσαν μείωση, μετά την προσαρμογή για το μέγεθος του πληθυσμού.

Πηγή: ot.gr