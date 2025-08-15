Η αντίστροφη μέτρηση για τον νέο Προσωπικό Αριθμό έχει ξεκινήσει, καθώς στις 5 Σεπτεμβρίου 2025 εκπνέει η προθεσμία για τους πολίτες να τον εκδώσουν από μόνοι τους. Από εκείνη την ημερομηνία, ο Προσωπικός Αριθμός θα αποδίδεται αυτόματα σε όσους δεν μερίμνησαν για την έκδοσή του.

Ο Προσωπικός Αριθμός αποτελεί το νέο, μοναδικό αριθμό ταυτοποίησης που θα αντικαταστήσει σταδιακά τους πολλαπλούς αριθμούς που χρησιμοποιούνται σήμερα, όπως ο ΑΦΜ, ο ΑΜΚΑ και ο αριθμός ταυτότητας. Ήδη εμφανίζεται στην πίσω πλευρά των νέων δελτίων ταυτότητας και στην ψηφιακή ταυτότητα στο gov.gr wallet.

Από τις 29 Ιουνίου 2025, η ύπαρξή του αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση έκδοσης δελτίου ταυτότητας, με εξαιρέσεις σε περιπτώσεις όπου η έκδοση εκκρεμεί χωρίς υπαιτιότητα του πολίτη.

Ο Προσωπικός Αριθμός αναμένεται αρχικά να χρησιμοποιείται κυρίως στις συναλλαγές με το Δημόσιο, ενώ σταδιακά θα ενσωματωθεί και στις ιδιωτικές συναλλαγές, π.χ. με τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες, με σκοπό να καταργηθεί η ανάγκη ύπαρξης πολλαπλών αριθμών ταυτοποίησης.

Η έκδοσή του γίνεται μέσω της εφαρμογής myInfo του gov.gr, όπου οι πολίτες εισέρχονται με κωδικούς Taxisnet και απαιτείται καταχωρημένος αριθμός κινητού τηλεφώνου για δεύτερο παράγοντα ταυτοποίησης (SMS/OTP). Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν δύο από τα τρία αλφαριθμητικά στοιχεία που προηγούνται του ΑΦΜ τους, ενώ το τρίτο παράγεται αυτόματα.

Η αυτόματη απόδοση του Προσωπικού Αριθμού μετά τις 5 Σεπτεμβρίου αποτελεί την τελευταία ευκαιρία για όσους πολίτες επιθυμούν να «κλειδώσουν» τον δικό τους μοναδικό αριθμό, πριν αναλάβει η διαδικασία το κράτος.