Οι αντιπρόσωποι 185 χωρών δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε δεσμευτική διεθνή συνθήκη για την αντιμετώπιση της πλαστικής ρύπανσης, αφήνοντας σε εκκρεμότητα μια από τις πιο φιλόδοξες περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες των τελευταίων ετών.

Η πολυήμερη διάσκεψη της Γενεύης, στην οποία η διεθνής κοινότητα είχε επενδύσει ελπίδες για μια παγκόσμια στρατηγική περιορισμού της πλαστικής παραγωγής, κατέληξε σε απογοήτευση. Οι προσπάθειες συμβιβασμού, που κορυφώθηκαν με την παρουσίαση κειμένου προτάσεων αργά το βράδυ, προσέκρουσαν σε πάνω από 100 ανοιχτά ζητήματα, παρά τις δέκα ημέρες εντατικών διαπραγματεύσεων.

«Δεν θα έχουμε συνθήκη στη Γενεύη»

Η εκπρόσωπος της Νορβηγίας το δήλωσε χωρίς περιστροφές: «Δεν θα έχουμε συνθήκη για τη ρύπανση από πλαστικά εδώ στη Γενεύη». Στο ίδιο μήκος κύματος, Ινδία και Ουρουγουάη τόνισαν ότι «δεν υπήρξε συναίνεση» μεταξύ των αντιπροσωπειών, επιβεβαιώνοντας το αδιέξοδο.

Η υπουργός Περιβάλλοντος της Γαλλίας, Ανιές Πανιέ-Ρινασέρ, εξέφρασε την έντονη απογοήτευσή της, λέγοντας πως είναι «εξοργισμένη» επειδή, παρά την πρόοδο και τις ειλικρινείς προσπάθειες πολλών χωρών, «δεν εξασφαλίστηκαν απτά αποτελέσματα».

Κατηγορίες για μπλοκάρισμα

Ο Χέντελ Ροντρίγκες από την αντιπροσωπεία της Κολομβίας επεσήμανε ότι «η διαδικασία μπλοκαρίστηκε από μικρό αριθμό κρατών που απλά δεν ήθελαν συμφωνία», φωτογραφίζοντας εμμέσως τις μεγάλες πετρελαιοπαραγωγές χώρες.

Δύο αντίπαλα στρατόπεδα

Η διάσκεψη ανέδειξε έναν σαφή διχασμό.

Οι «φιλόδοξοι»: Η ΕΕ, ο Καναδάς, η Αυστραλία, καθώς και πολλές χώρες της Λατινικής Αμερικής και της Αφρικής ζητούν αυστηρό περιορισμό και, μακροπρόθεσμα, τερματισμό της παγκόσμιας παραγωγής πλαστικού, επικαλούμενοι τις σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την υγεία.

Οι αντίθετοι: Κυρίως χώρες-παραγωγοί πετρελαίου, που απορρίπτουν περιορισμούς στην παραγωγή υδρογονανθράκων – της βασικής πρώτης ύλης του πλαστικού – και δεν δέχονται απαγορεύσεις σε συγκεκριμένα πρόσθετα και μόρια που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία.

Αβέβαιο το μέλλον

Με τις διαφορές να παραμένουν αγεφύρωτες, το μέλλον των διαπραγματεύσεων για μια παγκόσμια συνθήκη κατά της πλαστικής ρύπανσης είναι αβέβαιο. Το μόνο βέβαιο είναι ότι η συζήτηση θα συνεχιστεί, με τις διαχωριστικές γραμμές μεταξύ των δύο πλευρών να είναι πλέον πιο έντονες από ποτέ.