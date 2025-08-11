Ο καιρός μέχρι τον Δεκαπενταύγουστο πρόκειται να είναι ιδιαίτερα θερμός, με τη θερμοκρασία να ξεπερνά και τους 40 βαθμούς σε διάφορες περιοχές της χώρας. Παράλληλα, οι ισχυροί άνεμοι, όπως φαίνεται θα παραμείνουν τουλάχιστον μέχρι την Πέμπτη, όποτε και σταδιακά θα εκτονοθούν.

Σήμερα, Δευτέρα 11 Αυγούστου, ο καιρός θα είναι αίθριος σε όλη τη χώρα, με αρκετή ηλιοφάνεια και αραιές νεφώσεις το μεσημέρι σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης.

Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά και θα κυμανθεί σε υψηλές τιμές για την εποχή, όπως αναφέρει η μετεωρολόγος του Mega, Χριστίνα Ρήγου. Ειδικότερα, στη δυτική Ελλάδα και στη νότια Πελοπόννησο, όπου το θερμόμετρο θα φτάσει έως 41, τοπικά και 42 βαθμούς. Στους 36-37 οι μέγιστες τιμές στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, και έως 38 στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στο Ιόνιο 3-5, τοπικά 6 μποφόρ. Ενώ στο Αιγαίο θα φτάσουν 6-7 μποφόρ, και από τις Κυκλάδες και βορειότερα, δηλαδή στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο, μέχρι και 8 μποφόρ.

Στην Αττική προβλέπεται αίθριος καιρός και ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία 37 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4-6 μποφόρ, αλλά στα ανατολικά του νομού θα φτάσουν τα 7, πρόσκαιρα το μεσημέρι και τα 8 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται λιακάδα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία 36 βαθμούς κελσίου, και οι άνεμοι θα πνέουν στο Θερμαϊκό από διάφορες διευθύνσεις 2-4 μποφόρ.

Πού θα «χτυπήσουν» τα 40αρια;

Όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος του Mega, Γιάννης Καλλιάνος, σε ανάρτησή του στο Facebook, οι θερμοκρασία 40 βαθμών Κελσίου και άνω, δεν πρόκειται να «χτυπήσουν» σε ολόκληρη τη χώρα. Αντιθέτως, πρόκειται να σημειωθούν σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδας και να κρατήσουν για 3 με 4 ημέρες. «Οι υψηλές θερμοκρασίες των 40-42°C θα απασχολήσουν αποκλειστικά τη Δυτική Ελλάδα», επισημαίνει χαρακτηριστικά ο μετεωρολόγος.

«Στην Αθήνα, φυσικά, δεν προβλέπονται 40°C. Η μέγιστη θερμοκρασία έως την Τρίτη θα φτάσει τους 37-38°C, ενώ από την Τετάρτη θα αρχίσει η σταδιακή υποχώρηση της», προσθέτει ο ίδιος. «Οι περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο από την ζέστη (40-42°C) θα είναι : η Ήπειρος, η Δυτική Στερεά, καθώς και η Δυτική και Νότια Πελοπόννησος. Στα Επτάνησα η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 39-40°C. Υπάρχει μια μικρή πιθανότητα, στα Δυτικά πεδινά τμήματα της Πελοποννήσου την Τρίτη 12 Αυγούστου, να σημειωθούν πολύ τοπικά θερμοκρασίες που ίσως ξεπεράσουν για λίγο και τους 42°C», διευκρινίζει ακόμα.

Παράλληλα, ο Γιάννης Καλλιάνος τονίζει ότι ενδέχεται να σημειωθούν θερμοκρασίες κοντά στους 40 βαθμούς Κελσίου και σε πεδινά τμήματα Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας, καθώς και της Θράκης. Στην υπόλοιπη πεδινή ηπειρωτική χώρα η θερμοκρασία δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. «Στις προαναφερθείσες ημέρες, στα νησιά του Αιγαίου, οι μέγιστες θερμοκρασίες θα φτάσουν στους 34-36°C, με εξαίρεση το Βορειοανατολικό Αιγαίο όπου αναμένονται πιθανότατα 38-39°C», συμπληρώνει ο μετεωρολόγος.

Συμπερασματικά

Ο ίδιος παραθέτει τέσσερα σημεία, στα οποία θα βασιστεί ο καιρός τις επόμενες ημέρες:

Η έντονη ζέστη, διάρκειας 3-4 ημερών, θα ταλαιπωρήσει ουσιαστικά μόνο τη Δυτική Ελλάδα. Από 13-14 έως και 17-18 Αυγούστου, η θερμοκρασία θα υποχωρήσει σε επίπεδα ανεκτά για την εποχή (33-35°C στις περισσότερες περιοχές, 35-37°C στα Δυτικά). Το μελτέμι δεν φαίνεται να εξασθενεί έως τις 17-18 Αυγούστου. Μπορεί να υπάρξουν μικρές διακυμάνσεις στην έντασή του, όμως θα παραμείνει ενισχυμένο. Ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών θα παραμείνει αυξημένος τουλάχιστον για ακόμη μία εβδομάδα.

Τι περιμένουμε στην Αττική

Κυριακή 10 Αυγούστου: 36-37°C

Δευτέρα 11 Αυγούστου: 38°C

Τρίτη 12 Αυγούστου: 38°C

Τετάρτη 13 Αυγούστου: 35-36°C

Πέμπτη 14 Αυγούστου: 34°C

Παρασκευή 15 Αυγούστου: 32-33°C

Οι Συνθήκες Hot–Dry–Windy

Η Πυρομετεωρολογική Ομάδα FLAME της Μονάδας ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώνει σε ανάρτησή της στο Facebook, πως θα διατηρηθεί πυρομετεωρολογικού κινδύνου, ενώ θα επικρατήσουν και συνθήκες Hot–Dry–Windy, από την Κυριακή 10 έως την Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025.

Πιο συγκεκριμένα, μέτριοι/ισχυροί βόρειοι άνεμοι (5–6 μποφόρ, τοπικά 7 μποφόρ) θα πνέουν πάνω από το Αιγαίο και τα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά. Θα υπάρξει ακόμα, άνοδος της θερμοκρασίας και σταδιακή επικράτηση συνθηκών ατμοσφαιρικής ξηρασίας. Επιπλέον, θα σημειωθεί αύξηση της ευφλεκτότητας των λεπτών νεκρών δασικών καυσίμων (περιεχόμενη υγρασία < 10%).

Τέλος, η Ομάδα FLAME επισημαίνει ότι θα υπάρξει υψηλή δυσκολία ελέγχου σε περίπτωση έναρξης πυρκαγιών στο σύνολο σχεδόν της ηπειρωτικής χώρας και πολύ υψηλή έως ακραία δυσκολία ελέγχου σε μεγάλο τμήμα της ανατολικής και νότιας ηπειρωτικής χώρας.

Πώς επηρεάζουν οι ισχυροί άνεμοι τη θερμοκρασία της θάλασσας;

Σύμφωνα με το meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η παρατεταμένη παρουσία ισχυρών ανέμων το τελευταίο διάστημα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, και τη θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας.

Μάλιστα, παραθέτει έναν χάρτη, στον οποίο παρουσιάζονται οι αποκλίσεις της θερμοκρασίας επιφάνειας της θάλασσας σε σχέση με τις κλιματικές τιμές της αντίστοιχης περιόδου. Σε αυτόν τον χάρτη φαίνεται ότι υπάρχουν πολύ θερμά νερά στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, μια περιοχή που δεν επηρεάζεται από τους ισχυρούς ανέμους.

Ακόμα, στο Ιόνιο, οι τοπικά ισχυροί άνεμοι που πνέουν από την ξηρά προς τη θάλασσα ενισχύουν το φαινόμενο της ανάβλυσης (upwelling) ψυχρότερων υδάτων. Ειδικότερα, όταν φυσάει άνεμος πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, προκαλεί την κίνηση του νερού στην επιφάνεια. Ανάλογα με την ένταση και την κατεύθυνση του ανέμου, το επιφανειακό νερό κινείται απομακρυνόμενο απο την ακτή με αποτελέσμα το νερό από τα βαθύτερα στρώματα της θάλασσας να ανεβαινει προς την επιφάνεια. Το αποτέλεσμα είναι η εμφάνιση μίας ζώνης με ψυχρότερα επιφανειακά ύδατα κατά μήκος των ακτών του Ιονίου.

Ο καιρός σήμερα, Δευτέρα 11 Αυγούστου, από την ΕΜΥ

Προειδοποιήσεις: Έως τις μεσημβρινές ώρες τοπικά θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι 8 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, τη νότια Εύβοια και την ανατολική Αττική.

Αίθριος αναμένεται ο καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 4 με 6, στα ανατολικά 5 με 7 και μέχρι τις μεσημβρινές ώρες τοπικά στο κεντρικό Αιγαίο, τη νότια Εύβοια και την ανατολική Αττική 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά ηπειρωτικά τους 39 με 41 βαθμούς, στα βόρεια ηπειρωτικά και το ανατολικό Αιγαίο τους 36 με 38, στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Ιόνιο τους 35 με 37, ενώ στις Κυκλάδες, τις Σποράδες και τη βόρεια Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Αίθριος.

Αίθριος. Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 20 έως 36 και τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Αίθριος.

Αίθριος. Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά στο Ιόνιο έως 6 μποφόρ.

Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά στο Ιόνιο έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 23 έως 38 και στα ηπειρωτικά 39 έως 41 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Αίθριος.

Αίθριος. Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά έως τις μεσημβρινές ώρες τοπικά 7 με 8 μποφόρ.

Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά έως τις μεσημβρινές ώρες τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στις Σποράδες έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Αίθριος.

Αίθριος. Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και έως τις μεσημβρινές ώρες τοπικά 8 μποφόρ.

Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και έως τις μεσημβρινές ώρες τοπικά 8 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 24 έως 32 και στη νότια Κρήτη έως 37 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Αίθριος.

Αίθριος. Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ.

Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 25 έως 36 με 38 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Αίθριος.

Αίθριος. Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και στα ανατολικά έως τις μεσημβρινές ώρες 7 με 8 μποφόρ.

Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και στα ανατολικά έως τις μεσημβρινές ώρες 7 με 8 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλονίκη