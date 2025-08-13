Εκκενώθηκε το Καραμανδανείο Νοσοκομείο από τους νεαρούς ασθενείς, λόγω της φωτιάς στην Πάτρα , ενώ ήδη έχει επίσης εκκενωθεί η Ιερά Μονή Παντελεήμονα. Στο σημείο βρίσκεται ο διοικητής της 6ης ΥΠΕ Ηλίας Θεοδωρόπουλος, η διοικήτρια του Νοσοκομείου Ασπασία Ρηγοπούλου αλλά και ο δήμαρχος Κώστας Πελετίδης.

Η προληπτική εκκένωση του «Καραμανδανείου» Νοσοκομείου παίδων στην Αχαΐα ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία και χωρίς κανένα πρόβλημα. Πάνω από όλα η ασφάλεια. — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) August 13, 2025

Στις 18.08 η διοίκηση του Καραμανδανείου έλαβε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία εντολή εκκένωσης του νοσοκομείου.

Με λεωφορεία πήγαν τον κόσμο σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο φιλοξενίας στο ΚΕΤΧ.

Σε προληπτική εκκένωση και το «Κωνσταντοπούλειο» ευγηρείο, που βρίσκεται στην περιοχή του Γηροκομειού της Πάτρας, λόγω της φωτιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στην ευρύτερη περιοχή.

Οι φιλοξενούμενοι στο ευγηρείο αναμένεται να μεταφερθούν στο κέντρο εκπαίδευσης τεχνικού, του στρατού, στην περιοχή των Συνόρων της Πάτρας, όπου έχει διαμορφωθεί χώρος για την υποδοχή των πολιτών.

Νέο 112 σε περιοχές της Αχαΐας

«Αν βρίσκεστε στις περιοχές Αρόη, Διάκου, Γηροκομείο και Λυκόχορο Πατρών απομακρυνθείτε προς το κέντρο της Πάτρας» αναφέρει το μήνυμα.

Αποκατάστασης της ηλεκτροδότησης στην Αχαΐα

Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες αποκατάστασης της ηλεκτροδότησης στην Αχαΐα

Στην περιοχή των Συχαινών (βόρειο μέτωπο): Επαναηλεκτροδοτήθηκαν ο Ψαθόπυργος, το Δρέπανο, τα Αραχωβίτικα και τμήμα της Πάτρας.

Εκτός παραμένουν τμήματα των Συχαινών, Μαγούλας, Πλατανίου, Πανεπιστημιούπολης, Κάτω & ‘Ανω Καστριτσίου, Βούντενης, Μπάλλας, Χάραδρου, Βερναδείκων, Αγ. Βασιλείου, Ανθούπολης, Αμπελοκήπων.

Στο νότιο μέτωπο (Δήμος Δυτικής Αχαΐας): Ηλεκτροδοτήθηκαν η Κάτω Αχαΐα και σχεδόν καθολικά ο Αλισσός.

Εκτός παραμένουν τμήματα των Αγ. Στεφάνου, Βασιλικού, Ισώματος, ΒΙ.ΠΕ. Πάτρας, Θεριανού, Αχαϊκού.

Συνολικά στην Π.Ε. Αχαΐας επιχειρούν 120 τεχνικοί του ΔΕΔΔΗΕ και συνεργαζόμενων εργολάβων, σε πλήρη συντονισμό με την Πυροσβεστική και τις τοπικές αρχές.