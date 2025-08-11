Η Γαλλία αντιμετωπίζει ένα ιδιαίτερα έντονο κύμα καύσωνα, το οποίο σήμερα αναμένεται να ενταθεί ειδικά στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας. Σύμφωνα με το εθνικό μετεωρολογικό ινστιτούτο Météo-France, 12 διαμερίσματα έχουν τεθεί σε κατάσταση μέγιστης επαγρύπνησης, λόγω της επικρατούσας εξαιρετικά υψηλής θερμοκρασίας.

Θερμοκρασίες ρεκόρ και δύσκολες νύχτες

Οι μέγιστες θερμοκρασίες συχνά θα ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά ο υδράργυρος ενδέχεται να φτάσει έως και τους 42°C. Αν και σύμφωνα με τις προβλέψεις δεν αναμένεται να καταρριφθεί το απόλυτο εθνικό ρεκόρ των 48 βαθμών, η μετεωρολόγος Κριστέλ Ρομπέρ προειδοποιεί ότι μπορεί να σημειωθούν τιμές άνευ προηγουμένου. Οι νύχτες, στο Παρίσι και σε πολλές μεγάλες πόλεις, προβλέπονται ιδιαίτερα δύσκολες, με θερμοκρασίες άνω των 20 βαθμών.

Το κύμα καύσωνα έχει ξεκινήσει από την Παρασκευή στη νότια Γαλλία και πλέον προχωρά στα βόρεια τμήματα, όπου αναμένονται θερμοκρασίες άνω των 30°C παντού. Το Παρίσι εκτιμάται ότι θα αντιμετωπίσει θερμοκρασίες έως 34°C, ενώ στο κεντρικό τμήμα της χώρας μπορεί να φτάσουν τους 38°C.

Πρόκειται για το δεύτερο σημαντικό κύμα καύσωνα φέτος στη Γαλλία και το 51ο από το 1947. Το φαινόμενο προκαλεί αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιών, δυσκολίες στη λειτουργία του συστήματος υγείας και προβάλλει την ανάγκη προστασίας των ευάλωτων ομάδων.

Κλιματική αλλαγή και δυσοίωνες προβλέψεις

Ο κλιματολόγος Ζαν Ζουζέλ τονίζει ότι η πιθανότητα καύσωνα έχει διπλασιαστεί τα τελευταία τριάντα χρόνια, με βάση τις μακροχρόνιες τάσεις υπερθέρμανσης του πλανήτη. Όπως επισημαίνει, η σύγχρονη Γαλλία δοκιμάζεται πλέον συστηματικά από φαινόμενα καύσωνα που αποτελούν την νέα κανονικότητα, κατάσταση που απαιτεί άμεσες δράσεις προσαρμογής και αντιμετώπισης.