Μια μεγάλη πυρκαγιά μαίνεται από την Παρασκευή στο Εθνικό Πάρκο του ηφαιστείου Βεζούβιου, κοντά στη Νάπολη, με τρία σημαντικά μέτωπα φωτιάς και το μεγαλύτερο εκτείνεται σε περίπου τρία χιλιόμετρα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις μαζί με εθελοντές και την Πολιτική Προστασία καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές.

Ενισχύσεις, στρατός και αεροπορικά μέσα στη μάχη με τις φλόγες

Τοπικές και κεντρικές αρχές έχουν κινητοποιήσει πάνω από 100 πυροσβέστες, εκατοντάδες εθελοντές, 6 αεροσκάφη Canadair και ομάδες από άλλες περιοχές της Ιταλίας για την ενίσχυση των πυροσβεστικών επιχειρήσεων. Ο στρατός συμβάλλει στον έλεγχο της κυκλοφορίας, στη δημιουργία οδών πρόσβασης και στη τροφοδοσία με νερό των πυροσβεστικών οχημάτων. Οι φλόγες, που έχουν ήδη προκαλέσει σημαντική οικολογική καταστροφή στο Εθνικό Πάρκο, εκτείνονται σε υψόμετρο άνω των 1.000 μέτρων.

Εισαγγελική έρευνα για τις αιτίες – Σύνδεση με εμπρησμούς και εγκληματική δράση

Η εισαγγελία έχει ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς, με τη συνεργασία του στρατού. Στο παρελθόν, ανάλογες φωτιές συνδέονταν με εμπρηστικές ενέργειες από τη μαφία, παράνομες καύσεις απορριμμάτων και προσπάθειες μετακίνησης θηραμάτων, με στόχο την απόκτηση αδειών οικοδόμησης. Η εστίαση της έρευνας στρέφεται στην εξακρίβωση τυχόν τέτοιων παραγόντων.

Νέα έκρηξη στην Αίτνα: Παραμένει υπό έλεγχο η κατάσταση

Ταυτόχρονα, το ηφαίστειο της Αίτνας στη Σικελία έχει αρχίσει και πάλι να εκρήγνυται, με ροή λάβας από το στόμιο που βρίσκεται σε υψόμετρο 3.000 μέτρων. Μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές και το αεροδρόμιο της Κατάνης λειτουργεί κανονικά, ενώ οι αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του φαινομένου.

Η περιοχή της Νάπολης και η ευρύτερη περιοχή της Καμπανίας βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή λόγω της πολύ σοβαρής κατάστασης στον Βεζούβιο, ενώ οι αρχές καλούν τους πολίτες σε συνεργασία και επαγρύπνηση, αντιμετωπίζοντας αυτή τη μεγάλη πρόκληση κατάσβεσης, η οποία έχει προκαλέσει σημαντικές περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις.