Καλύτερη είναι η εικόνα των πυρκαγιών σε Κερατέα Αττικής και Χελιδόνι Ηλείας, καθώς βρίσκονται σε ύφεση μετά την ολονύχτια μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων, οι οποίες συνεχίζουν να επιχειρούν αντιμετωπίζοντας διάσπαρτες εστίες.

Η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες τις μεσημεριανές ώρες στην Κερατέα και επεκτάθηκε σε πολλές περιοχές της νοτιοανατολικής Αττικής, ήταν δύσκολη, ενώ ο μέχρι στιγμής απολογισμός είναι ένας νεκρός καθώς και καταστροφές σε κατοικίες, περιουσίες, αγροτικές και δασικές εκτάσεις.

Επί ποδός παρέμειναν όλη τη νύχτα περισσότεροι από 250 πυροσβέστες, ομάδες πεζοπόρων, δεκάδες οχήματα και εθελοντές, υδροφόρες και μηχανήματα έργου, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν ρίψεις νερού από δύο αεροσκάφη και πέντε ελικόπτερα.

«Περίπου 40.000 στρέμματα αποτεφρώθηκαν»

«Περίπου 40.000 στρέμματα αποτεφρώθηκαν συνολικά και πάρα πολλά σπίτια καταστράφηκαν, περιουσίες, αγροτικές και δασικές εκτάσεις στους δύο Δήμους, Λαυρεωτικής και Σαρωνικού», αναφέρει στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο δήμαρχος Λαυρεωτικής, Δημήτρης Λουκάς, τον οποίο συναντήσαμε στη Δροσιά όπου με συνεργάτες του να έχουν ξεκινήσει τις καταγραφές.

Καταστροφές και στην Ηλεία

