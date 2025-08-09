Στη σύλληψη ενός 50χρονου άνδρα για εκτέλεση θερμών εργασιών στην Πεντέλη Αττικής, σε ημέρα με δείκτη κινδύνου πυρκαγιάς στην κατηγορία πέντε (5) «Κατάσταση Συναγερμού», προχώρησαν σήμερα οι αρμόδιες Αρχές.

Συγκεκριμένα, ο άνδρας έκανε εργασίες με ηλεκτρικό τροχό κοπής ξύλου και ηλεκτρικό τροχό κοπής μετάλλου πλησίον δασικής έκτασης.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

Συνελήφθη σήμερα 9 Αυγούστου 2025, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από Αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), αλλοδαπός, για εκτέλεση θερμών εργασιών με ηλεκτρικό τροχό κοπής ξύλου και ηλεκτρικό τροχό κοπής μετάλλου πλησίον δασικής έκτασης, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, στην Πεντέλη Αττικής, σε ημέρα με δείκτη κινδύνου πυρκαγιάς στην κατηγορία πέντε (5) «Κατάσταση Συναγερμού».

Σε «κόκκινο» συναγερμό για εκδήλωση πυρκαγιάς

Ακραίος είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς – Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) σήμερα Σάββατο 9 Αυγούστου, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) στις εξής περιοχές: