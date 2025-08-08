Συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Σιναίου κ. Δαμιανό στην Αθήνα είχαν οι τρεις κληρικοί του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων που αποτελούν τα μέλη της Εξαρχίας της Σιωνίτιδος Εκκλησίας. Οι τρείς κληρικοί, με επικεφαλής τον Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντίνης κ. Αρίσταρχο και την συμμετοχή δύο αρχιμανδριτών και τον καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ κ. Θεδ. Γιάγκου, καλούνται να επιλύσουν το πρόβλημα που ανέκυψε με τους 15 μοναχούς που ζουν στο ιστορικό κτίριο και οι οποίοι έχουν αποπέμψει τον Αρχιεπίσκοπο κ. Δαμιανό…

Σύμφωνα με πληροφορίες στην συνάντηση συμμετείχε και ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Γ. Καλατζής.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές οι αντιπροσωπεία αναμένεται σήμερα αργά το απόγευμα θα αναχωρήσει για το Κάιρο και τη συνέχεια θα ταξιδέψει οδικώς κατά τη διάρκεια της νύχτας προκειμένου να φτάσει στο Σινά. Εκεί, όπως επισημαίνεται, θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να ξεπεραστεί η κρίση και να υπάρξει επικοινωνία των μοναχών με τον Ηγούμενο, δηλαδή τον Αρχιεπίσκοπο Σινά κ. Δαμιανό.