Κατηγορώ κατά του Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ. Θεοφίλου και της απόφασης του να αποστείλει εξαρχία – δηλαδή αντιπροσωπεία του Πατριαρχείου – για να εξετάσει το θέμα που προέκυψε μετά την ανταρσία των 15 μοναχών της Μονής Σινά σε βάρος του εξαπολύει ο Αρχιεπίσκοπος Σιναίου κ. Δαμιανός.

Όπως σημειώνει σε επιστολή του προς τον κ. Θεόφιλο, ο κ. Δαμιανός στόχος της προ 10μερου επιστολή του ήταν η διάψευση των πληροφοριών που έφεραν τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων «εις την προετοιμασίαν της φατρίας, παρασυναγωγής και στασιασμού κατά της ταπεινότητος μου».

Μάλιστα στη συνέχεια, ο κ. Δαμιανός δηλώνει στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων ότι «Εφ’ όσον παρά τα κανονικά εγκλήματα των στασιαστών η Υμετέρα Μακαριότης χωρήσει εις εξέτασιν της υποθέσεως, η διαδικασία θα καταστή δι’ημάς απαράδεκτος και εισπηδητική εν τη Αυτονόμω και Αυτοδεσπότω καθ’ ημάς Ι. Μονή…».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων έχει ορίσει ειδική εξαρχία αποτελούμενη από 3 κληρικούς της Σιώνιτιδος Εκκλησίας που βρίσκονται ήδη στην Αθήνα με στόχο να συναντηθούν με τον Αρχιεπίσκοπο Σινά.

Η επιστολή όμως δημιουργεί νέα δεδομένα και όλοι εκτιμούν ότι ο κ. Δαμιανός θα προσφύγει στο Οικουμενικό Πατριαρχείο αφού η νέα επιστολή -που πληροφορίες της βλέπουν σήμερα το φως της δημοσιότητας- εγείρουν ζητήματα και αμφισβήτηση της εκκλησιαστικής δικαιοδοσίας του Πατριάρχη Ιεροσολύμων.