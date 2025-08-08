Η Κατιάννα Καλλιγέρου, δημοσιογράφος και παραγωγός του «ΒΗΜΑ Σήμερα», αναλύει στον Γιάννη Θ. Διαμαντή τα στοιχεία μεγάλης έρευνας για τις αντιλήψεις και τα ιδανικά της Gen Z. Πώς αντιμετωπίζουν οι νέοι τα παραδοσιακά ορόσημα της ζωής και τι σημαίνει γι’ αυτούς ενηλικίωση και επιτυχία.



0:38 Με τι ασχολήθηκε η έρευνα των εταιρειών EY και Young China Group και ποιοι συμμετείχαν.

0:38 Με τι ασχολήθηκε η έρευνα των εταιρειών EY και Young China Group και ποιοι συμμετείχαν.

2:06 Πώς αντιλαμβάνονται οι νέοι την έννοια της ενηλικίωσης.

2:06 Πώς αντιλαμβάνονται οι νέοι την έννοια της ενηλικίωσης.

3:42 Οι απόψεις των ατόμων της γενιάς Ζ για το μέλλον.

3:42 Οι απόψεις των ατόμων της γενιάς Ζ για το μέλλον.

4:34 Με ποιο τρόπο οι νεαροί άνθρωποι αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο δημιουργίας οικογένειας.

4:34 Με ποιο τρόπο οι νεαροί άνθρωποι αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο δημιουργίας οικογένειας.

6:33 Η άρρηκτη σχέση της Gen Z με την τεχνολογία: Πόσο εύκολο είναι να απεμπλακούν;

6:33 Η άρρηκτη σχέση της Gen Z με την τεχνολογία: Πόσο εύκολο είναι να απεμπλακούν;

8:26 Οι νέοι στην αγορά εργασίας και το ατελείωτο job hopping.

8:26 Οι νέοι στην αγορά εργασίας και το ατελείωτο job hopping.

11:28 Τι σημαίνει επιτυχία για τα άτομα που ανήκουν στη Gen Z.

11:28 Τι σημαίνει επιτυχία για τα άτομα που ανήκουν στη Gen Z.

12:23 Τελικά πόσο διατηρεί η Gen Z τη νεότητά της;

