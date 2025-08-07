Όλοι μας θυμόμαστε τη μέρα που βγήκαν τα αποτελέσματα των Πανελληνίων εξετάσεων, στιγμή ορόσημο που καθόρισε στους περισσότερους το διάβα της επαγγελματικής ζωής τους. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, η αγωνία και η προσμονή, έδωσαν τη θέση τους στην ικανοποίηση και στην αρχή μιας νέας, συναρπαστικής περιπέτειας: της φοιτητικής ζωής.

Όταν όμως αυτό το ταξίδι δεν είναι μόνο ακαδημαϊκό, αλλά και πραγματικό, καθώς συχνά απαιτείται μια μετακόμιση σε μια νέα πόλη, είναι πολλά και άμεσα αυτά που πρέπει να τακτοποιηθούν. Πρέπει να βρούμε άμεσα σπίτι, να διευθετήσουμε εκκρεμότητες, και χρειαζόμαστε δίπλα μας και τους δικούς μας! Σε αυτή την ιδιαίτερη στιγμή για την οικογένεια, που αντιμετωπίζει πολλά επιπλέον έξοδα, η Minoan Lines στέκεται αρωγός, προσφέροντας σημαντικά οικονομικά προνόμια.

Για τη Minoan Lines, οι επιτυχόντες στις Πανελλήνιες εξετάσεις αντιμετωπίζονται ήδη ως φοιτητές και απολαμβάνουν προσφορές που κάνουν τη μετάβαση εφικτή για όλους.

Με μια εντυπωσιακή έκπτωση 50%, η εταιρεία διευκολύνει το ξεκίνημα της φοιτητικής ζωής στη γραμμή Πειραιάς – Μήλος – Ηράκλειο – Μήλος – Πειραιάς, όχι μόνο για τους πρωτοετείς φοιτητές, αλλά και για έως δύο μέλη της οικογένειάς τους που τους συνοδεύουν για την εγγραφή στη σχολή και την εγκατάστασή τους, τόσο κατά τη μετάβαση, όσο και κατά την επιστροφή.

Με αυτή την πρωτοβουλία, η εταιρεία γίνεται συνοδοιπόρος αυτού του νέου ταξιδιού κάθε νέου φοιτητή καθώς και των δικών του, κατανοώντας τη χαρά αλλά και την αγωνία τους, προσφέροντας παράλληλα στήριξη και φροντίδα σε μια στιγμή που οι οικογένειες τη χρειάζονται περισσότερο.

Η διαδικασία

Η έκπτωση ισχύει με την επίδειξη των αποτελεσμάτων εισαγωγής από την επίσημη σελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (https://results.it.minedu.gov.gr/), μαζί με το Δελτίο εξεταζόμενου / υποψηφίου Πανελλαδικών Εξετάσεων 2025 (ή φωτοτυπία του), κατά την έκδοση των εισιτηρίων και κατά την επιβίβαση στο πλοίο για μεταφορά με τα πλοία FESTOS PALACE και KNOSSOS PALACE.

Για τις online κρατήσεις μέσω του e-booking της Minoan Lines, η επιλογή «NEW STUDENT PASS DISCOUNT 50%» στο πεδίο «Έκπτωση» κάνει την κράτηση μία πολύ εύκολη διαδικασία. Η προσφορά ισχύει για ταξίδια έως τις 31 Οκτωβρίου 2025 και αφορά όλες τις κατηγορίες θέσεων επιβατών, εξαιρουμένων των μονόκλινων και Lux καμπινών.

MINOAN LINES Bonus Club σημαίνει προνόμια

Πέρα από την αρχική οικονομική διευκόλυνση, η Minoan Lines προσφέρει ακόμα περισσότερα απολαυστικά προνόμια. Με την εγγραφή στο MINOAN LINES Bonus Club, οι νέοι φοιτητές, αλλά και οι οικογένειές τους, συλλέγουν αυτόματα 200 πόντους και απολαμβάνουν μοναδικά προνόμια, δωρεάν εισιτήρια (με εξαργύρωση πόντων), εκπτώσεις και προσφορές, ακόμα και στις αγορές τους από τα καταστήματα, αλλά και στις καταναλώσεις τους στα εστιατόρια και τα bars των πλοίων της MINOAN LINES.

Στα πλοία της ΜΙΝΟΑΝ LINES, όπως τα KNOSSOS PALACE και FESTOS PALACE, το ταξίδι μετατρέπεται σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία απόλαυσης, όπου η άνεση και η αισθητική συνδυάζονται με υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, όπως ποιοτικά γεύματα και συμφέρουσες αγορές στα καταστήματα των πλοίων.

Η Minoan Lines προσφέρει μια ολιστική εμπειρία που ξεκινά από την αναγνώριση της σημασίας αυτής της νέας αρχής για τους φοιτητές και τις οικογένειές τους και φτάνει μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια της εν πλω διαμονής.

Η MINOAN LINES εκτελεί όλον τον χρόνο καθημερινά δρομολόγια Πειραιάς-Μήλος-Ηράκλειο και αντίστροφα με τα πλοία KNOSSOS PALACE & FESTOS PALACE.

Επίσης εκτελούνται καθημερινά δρομολόγια Ηγουμενίτσα-Μπρίντεζι και αντίστροφα, με το πλοίο KYDON PALACE, σε συνεργασία με το EUROPALINK της GRIMALDI LINES.

Επισκεφθείτε το www.minoan.gr για περισσότερες πληροφορίες.

