Με μία ημέρα καθυστέρηση εξαιτίας του αιφνίδιου θανάτου του Ζόρζε Κόστα και του πένθους που σκόρπισε στο πορτογαλικό ποδόσφαιρο, η Σπόρτινγκ Λισαβόνας επισημοποίησε την απόκτηση του Γιώργου Βαγιαννίδη από τον Παναθηναϊκό.

Ο 23χρονος δεξιός μπακ βρίσκεται από την προηγούμενη εβδομάδα στην Πορτογαλία προκειμένου να διευθετήσει τις λεπτομέρειες της ένταξής του στα «λιοντάρια» και, αφού πρώτα ολοκλήρωσε τα διαδικαστικά, υπέγραψε το συμβόλαιό του. Πρόκειται για σύμβαση διάρκειας πέντε ετών, δηλαδή ως το καλοκαίρι του 2030, δείγμα της εμπιστοσύνης των επιτελών της Σπόρτινγκ στις μεγάλες δυνατότητές του. Ήταν από τους παράγοντες που έκαναν τον διεθνή μπακ να πειστεί ότι το πρότζεκτ είναι κομμένο και ραμμένο πάνω του.

Ο Βαγιαννίδης είχε πρωτοεπιχειρήσει το μεγάλο βήμα στο εξωτερικό, υπογράφοντας στην ιταλική Ίντερ το καλοκαίρι του 2020. Προτού κλείσει καν τα 19 του, η προσαρμογή στο νέο περιβάλλον αποδείχθηκε πολύ δύσκολη υπόθεση και μετά από ένα σύντομο πέρασμα από το Βέλγιο, ως δανεικός στη Σεντ Τρούιντεν, επέστρεψε στο «τριφύλλι» για ένα νέο ξεκίνημα.

Προοδεύοντας σταδιακά υπό τις οδηγίες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, έγινε ο βασικός δεξιός μπακ των «πρασίνων» αφήνοντας πίσω του στον ανταγωνισμό τον Γιάννη Κώτσιρα. Συνολικά έπαιξε σε 105 παιχνίδια όλων των διοργανώσεων και σκόραρε τρεις φορές.

Για τον Παναθηναϊκό η πώληση του Γιώργου Βαγιαννίδη στη Σπόρτινγκ, έναντι ποσού που αγγίζει με τα μπόνους τα 15 εκατομμύρια ευρώ, είναι η ακριβότερη που έχει καταφέρει να ολοκληρώσει. Ουδέποτε ως σήμερα είχε παραχωρήσει ποδοσφαιριστή με ποσό μεγαλύτερο των 10 εκατομμυρίων ευρώ.

Όπως φαίνεται στο βίντεο καλωσορίσματος που ετοίμασε η Σπόρτινγκ ο νεαρός διεθνής αμυντικός επέλεξε να φορά το Νο13. Άλλωστε στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του προς το «τριφύλλι» ο Βαγιαννίδης μίλησε για την ομάδα της καρδιάς του που αφήνει πίσω, εκφράζοντας την ευχή πως κάποια στιγμή στο μέλλον οι δρόμοι τους θα συναντηθούν ξανά.

Now, Lisbon means more. It means home.

Bem-vindo a casa, Georgios Vagiannidis 🦁 pic.twitter.com/Z8xWNeiu2Z

— Sporting CP (@SportingCP) August 6, 2025