Ακριβώς πριν από τον δεύτερο κύκλο της θερινής προετοιμασίας επί ολλανδικού εδάφους και τη νέα σειρά φιλικών, η ΠΑΕ Ολυμπιακός έκανε τα αποκαλυπτήρια της νέας εντός έδρας εμφάνισης.

Με ανάρτηση στα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η διοίκηση του ποδοσφαιρικού τμήματος λάνσαρε τη βασική φανέλα της σεζόν 2025-26, όπως είχε ήδη προετοιμάσει τους φιλάθλους. Η εμφάνιση είναι φυσικά ερυθρόλευκη και κλασική ριγωτή, ενώ για πρώτη φορά το έμβλημα θα κοσμούν τα πέντε αστέρια, καθώς πέρυσι χρησιμοποιήθηκε το επετειακό σήμα των 100 χρόνων.

«ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙ, ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΚΟΡΥΦΕΣ! Παρουσιάζουμε την ερυθρόλευκη φανέλα της ομάδας μας για τη σεζόν 2025/26!», ήταν το μήνυμα που συνόδευε την ανάρτηση.

TOGETHER AGAIN, REACHING NEW HEIGHTS!

Introducing our 2025/26 home kit!

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) July 31, 2025