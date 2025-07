Η Γερμανίδα Ολυμπιονίκης του δίαθλου, Λάουρα Νταλμάιερ έχασε τη ζωή της μετά από ορειβατικό ατύχημα στο Πακιστάν. Το ατύχημα συνέβη το μεσημέρι της Δευτέρας, σε υψόμετρο περίπου 5.700 μέτρων στην κορυφή Laila Peak.

Οι εκπρόσωποι της Νταλμάιερ αποκάλυψαν ότι έκανε ορειβασία όταν χτυπήθηκε από βράχια στην κοιλάδα Χους. Οι κακές καιρικές συνθήκες εμπόδισαν ένα ελικόπτερο διάσωσης να φτάσει στο σημείο.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά το ατύχημα έγινε στην κορυφή Λάιλα Πικ στην οροσειρά Κακακοραμ του Πακιστάν. Οι εκπρόσωποί της πρόσθεσαν ότι η Λάουρα Νταλμάιερ πιθανότατα πέθανε ακαριαία, ενώ ο ορειβάτης σύντροφός της δεν έπαθε τίποτα και παρέμεινε στο σημείο.

Η Γερμανική Συνομοσπονδία Ολυμπιακών Αθλημάτων εξέφρασε βαθιά θλίψη για την είδηση.

Η Νταλμάιερ είναι δύο φορές χειμερινός Ολυμπιονίκης και επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής στο δίαθλο. Με τα δύο χρυσά της μετάλλια στο PyeongChang 2018, έγινε η πρώτη γυναίκα διαθλήτρια στην ιστορία που κέρδισε τα αγωνίσματα σπριντ και καταδίωξης στους ίδιους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Στους εν λόγω Αγώνες πήρε επίσης ένα χάλκινο μετάλλιο στο ατομικό, παρά το γεγονός ότι έχασε την αρχή της σεζόν λόγω ασθένειας.

Η πρόεδρος της ΔΟΕ Κίρστι Κόβεντρι απέτισε φόρο τιμής στην Νταλμάιερ. «Η είδηση για τον θάνατο της είναι συγκλονιστική για όλους εμάς στο Ολυμπιακό Κίνημα. Έχασε τη ζωή της στα αγαπημένα της βουνά» ανέφερε σε δήλωσή της.

