Ο Αμερικανός απεσταλμένος για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, δήλωσε ότι η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να επιστρέψει η διαπραγματευτική ομάδα από την Ντόχα, καθώς οι προσπάθειες για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, απέτυχαν.

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο Γουίτκοφ δήλωσε: «Αποφασίσαμε να φέρουμε την ομάδα μας πίσω από τη Ντόχα για διαβουλεύσεις μετά την τελευταία αντίδραση της Χαμάς, η οποία δείχνει ξεκάθαρα την έλλειψη επιθυμίας να επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός στη Γάζα. Ενώ οι διαμεσολαβητές έχουν καταβάλει μεγάλη προσπάθεια, η Χαμάς δεν φαίνεται να είναι συντονισμένη ή να ενεργεί με καλή πίστη».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «Θα εξετάσουμε τώρα εναλλακτικές επιλογές για να φέρουμε τους ομήρους πίσω και να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε ένα πιο σταθερό περιβάλλον για τον λαό της Γάζας. Είναι κρίμα που η Χαμάς ενήργησε με αυτόν τον εγωιστικό τρόπο. Είμαστε αποφασισμένοι να επιδιώξουμε τον τερματισμό αυτής της σύγκρουσης και μια μόνιμη ειρήνη στη Γάζα».

