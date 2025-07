Σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν είχαν μακρά τηλεφωνική συνομιλία διάρκειας μίας ώρας την Πέμπτη. Σύμφωνα με τον Γιούρι Ουσακόφ, σύμβουλο του Κρεμλίνου, η συνομιλία επικεντρώθηκε σε διεθνή ζητήματα με έμφαση στο Ιράν, τη Μέση Ανατολή, την Ουκρανία και τη Συρία. Όμως παρά τη θερμή ατμόσφαιρα, δεν υπήρξε συμφωνία για προσωπική συνάντηση.

Όπως μεταδίδει το ρωσικό πρακτορείο, ο Πούτιν υπογράμμισε την ανάγκη επίλυσης της κρίσης γύρω από το Ιράν αποκλειστικά μέσω διπλωματικών διαύλων. Στη συνομιλία φαίνεται πως αναγνωρίστηκε από αμφότερους η πολυπλοκότητα της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, ενώ συμφώνησαν στη σημασία του διαλόγου και της αποκλιμάκωσης.

Στο ουκρανικό μέτωπο, ο Τραμπ φέρεται να έθεσε το θέμα άμεσης κατάπαυσης του πυρός, ωστόσο ο Πούτιν επανέλαβε τις πάγιες θέσεις του Κρεμλίνου. Όπως δήλωσε ο Ουσακόφ, ο Ρώσος πρόεδρος διαβεβαίωσε τον Τραμπ ότι η Μόσχα συνεχίζει να επιδιώκει λύση μέσω διαπραγματεύσεων, αλλά ξεκαθάρισε πως «δεν θα υποχωρήσει από τους στρατηγικούς στόχους της». Αυτοί, σύμφωνα με την επίσημη ρωσική ενημέρωση, περιλαμβάνουν την «εξάλειψη των αιτιών που οδήγησαν στη σύγκρουση».

Οι δύο ηγέτες αναφέρθηκαν και στη Συρία, με κοινή πρόθεση –όπως μεταδόθηκε– να συνεχίσουν τον διάλογο για την εξεύρεση λύσεων στην πολύχρονη σύγκρουση. Ο Πούτιν ενημέρωσε τον Τραμπ για την εφαρμογή των συμφωνιών της Κωνσταντινούπολης, χωρίς ωστόσο να υπάρξει αναφορά σε πιθανό τρίτο γύρο διαπραγματεύσεων. Παρ’ όλα αυτά, το Κρεμλίνο εμφανίζεται «έτοιμο» για συνέχιση των συζητήσεων.

Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, δεν τέθηκε θέμα αναστολής της αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία, ενώ οι δύο άνδρες δεν συζήτησαν πιθανή κατ’ ιδίαν συνάντηση. Ωστόσο, συμφώνησαν να διατηρήσουν ανοικτό δίαυλο επικοινωνίας, με τον Ουσακόφ να σημειώνει ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία διεξάγονται «μεταξύ Μόσχας και Κιέβου» και ότι «οι ΗΠΑ το κατανοούν».

Την ίδια ώρα, viral έχει γίνει ένα στιγμιότυπο από συνέδριο στη Ρωσία, όταν ο Πούτιν αποχώρησε αιφνιδίως λέγοντας ότι δεν θέλει να αφήσει τον Τραμπ να περιμένει, γιατί «μπορεί να το παρεξηγήσει». Η ατάκα αυτή προκάλεσε γέλια και χειροκροτήματα από τους παριστάμενους, αποτυπώνοντας το ιδιαίτερο επικοινωνιακό στυλ του Ρώσου προέδρου και τη διάθεση να προβληθεί η επαφή με τον Τραμπ ως ένδειξη διεθνούς επιρροής.

BREAKING: President Putin quickly left the stage to take a call with President Trump, joking that he didn’t want to keep Trump waiting—he might take it personally. pic.twitter.com/KWl9hJfZy4

— The General (@GeneralMCNews) July 3, 2025