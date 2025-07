Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περίπου 300 διασώθηκαν όταν ένα φεριμπότ τυλίχθηκε στις φλόγες σήμερα, στα ανοιχτά της Κελέβης, στην κεντρική Ινδονησία, σύμφωνα με την ακτοφυλακή.

Η φωτιά ξέσπασε ενώ το πλοίο έπλεε στα ανοιχτά της βόρειας ακτής του νησιού και κατευθυνόταν στην πόλη Μανάντο, ανέφερε η ινδονησιακή υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας. «Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν, οι δύο δεν έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη. Συνολικά διασώθηκαν 284 επιβάτες», πρόσθεσε.

Ορισμένοι από τους επιβάτες φόρεσαν σωσίβια και πήδηξαν στη θάλασσα για να σωθούν. Ψαράδες της περιοχής βοήθησαν στην εκκένωση του πλοίου. Τα αίτια της πυρκαγιάς δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.

TERRIFYING SCENES: Ferry carrying 280 people bursts into flames off Indonesia, forcing passengers to jump into sea. Rescue crews save over 260, search ongoing for missing. 18 injured, including children. pic.twitter.com/C3NnE6tMKN

