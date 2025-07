Η Γαλλία χαιρέτισε σήμερα την υιοθέτηση ενός 18ου πακέτου ευρωπαϊκών κυρώσεων «χωρίς προηγούμενο» εναντίον της Ρωσίας και των υποστηρικτών της, το οποίο προβλέπει κυρίως μια μείωση της τιμής του ρωσικού πετρελαίου που επιτρέπεται να εξαχθεί.

«Μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, θα υποχρεώσουμε τον Βλαντίμιρ Πούτιν σε μια κατάπαυση του πυρός» στην Ουκρανία, στην οποία η Ρωσία εισέβαλε το 2022, έγραψε στο X ο γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό.

Done ! This morning, we Europeans have adopted unprecedented sanctions against Russia and against the countries providing their support.

France has played a key role in this decision. Together with the United States, we will compel Vladimir Putin to agree to a ceasefire.

— Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) July 18, 2025