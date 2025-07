Το υπουργείο Άμυνας της Συρίας ανακοίνωσε πως οι δυνάμεις του άρχισαν απόψε να αποχωρούν από την πόλη Σουέιντα (νότια), η οποία κατοικείται ως επί το πλείστον από Δρούζους, στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας με στόχο τον τερματισμό των πολύνεκρων συγκρούσεων.

«Οι δυνάμεις του στρατού άρχισαν να αποχωρούν από την πόλη Σουέιντα, σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας εκεχειρίας που επιτεύχθηκε μετά την ολοκλήρωση των επιχειρήσεων εναντίον παράνομων ομάδων», αναφέρει η ανακοίνωση του συριακού υπουργείου Άμυνας.

Οπως ανακοίνωσε χθες ο ανώτερος θρησκευτικός ηγέτης της κοινότητας των Δρούζων επετεύχθη συμφωνία εκεχειρίας με τη συριακή κυβέρνηση, η οποία περιλαμβάνει την πλήρη ενσωμάτωση της Σουέιντα στο συριακό κράτος.

Πηγή του υπουργείου Εσωτερικών, την οποία επικαλείται το επίσημο συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA, ανακοίνωσε ότι «επιτεύχθηκε μια συμφωνία για εκεχειρία στη Σουέιντα και για την ανάπτυξη φραγμάτων ασφαλείας στην πόλη».

Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ θέλουν να σταματήσουν οι μάχες

Νωρίτερα, σύμφωνα με τον ενημερωτικό ιστότοπο Axios, η κυβέρνηση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ είχε ζητήσει από το Ισραήλ να σταματήσει τα πλήγματα στη Συρία και να ξεκινήσει διάλογο με τη Δαμασκό.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, όταν ρωτήθηκε για τα ισραηλινά πλήγματα, είπε ότι η Ουάσινγκτον «ανησυχεί», προσθέτοντας ότι μίλησε τηλεφωνικά με όλες τις ενδιαφερόμενες πλευρές.

«Εξετάζουμε αυτό το ζήτημα αυτήν την ώρα. Μόλις μίλησα τηλεφωνικά με τις αρμόδιες πλευρές. Αλλά μας ανησυχεί πολύ και ελπίζουμε ότι θα έχουμε κάποια ενημέρωση αργότερα σήμερα. Αλλά μας ανησυχεί πολύ», επέμεινε ο Ρούμπιο, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ θέλουν να σταματήσουν οι μάχες.

Ισραηλινά πλήγματα στη Δαμασκό

Προηγουμένως, είχε ξεσπάσει σοβαρή κρίση στη Μέση Ανατολή, με το Ισραήλ να πραγματοποιεί αεροπορικά πλήγματα εναντίον στρατηγικών στόχων στην πρωτεύουσα της Συρίας. Το απόγευμα της Τετάρτης, η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία έπληξε, για δεύτερη φορά μέσα στην ημέρα, το υπουργείο Άμυνας στη Δαμασκό και περιοχές κοντά στο Προεδρικό Μέγαρο, προκαλώντας απώλειες στις συριακές δυνάμεις ασφαλείας.

Τα ισραηλινά πλήγματα στη Δαμασκό έχουν προκαλέσει τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό άλλων 18, ανακοίνωσε το συριακό υπουργείο Υγείας.

Τα σφοδρά πλήγματα κατέστρεψαν μια πτέρυγα του τετραώροφου κτιρίου, δίπλα στο υπουργείο Άμυνας, όπως διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου. Η περίφημη πλατεία των Ομεϋαδών, που δεσπόζει στο σύμπλεγμα και είναι συνήθως πολυσύχναστη, ήταν άδεια, με μοναδική παρουσία αυτή των ασθενοφόρων και στρατιωτικών οχημάτων.

BREAKING: This is not Gaza. This is not Beirut. This is Damascus. Israel is raining bombs on Syria’s capital, targeting civilian neighborhoods and government sites, in one of the oldest cities on Earth — a city that has stood for over 11,000 years. pic.twitter.com/7iPm4WwPZg — sarah (@sahouraxo) July 16, 2025

300 νεκροί μέσα σε λίγες μέρες

Στο μεταξύ, ο απολογισμός από τις συγκρούσεις στη Σουέιντα, μια πόλη με πλειονότητα Δρούζων κατοίκων στη νότια Συρία, ξεπέρασε τους 300 νεκρούς σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, προηγούμενος απολογισμός του οποίου έκανε λόγο για 248 νεκρούς.

Νωρίτερα χθες, η συριακή προεδρία δεσμεύτηκε να τιμωρήσει τους δράστες των ωμοτήτων που διαπράχθηκαν στη Σουέιντα, όπου οι κυβερνητικές δυνάμεις και οι σύμμαχοί τους κατηγορούνται για εκτελέσεις με συνοπτικές διαδικασίες από μη κυβερνητικές οργανώσεις, αυτόπτες μάρτυρες και ομάδες των Δρούζων.

Σε ανακοίνωση, η προεδρία «καταδικάζει με έντονο τρόπο αυτές τις ειδεχθείς πράξεις» και δηλώνει ότι «δεσμεύεται πλήρως να διερευνήσει όλα τα εν λόγω περιστατικά και να τιμωρήσει όλους όσοι ενεπλάκησαν σε αυτά».

Δρούζοι διέσχισαν τα σύνορα Ισραήλ-Συρίας

Δεκάδες Δρούζοι διέσχισαν χθες τα σύνορα Συρίας-Ισραήλ, και στις δύο κατευθύνσεις, λίγο μετά τις προειδοποιήσεις για πλήγματα από το Ισραήλ που απαιτεί από τη Δαμασκό να αποσύρει τα στρατεύματά της από τη νότια Συρία.

Ισραηλινοι στρατιώτες και συνοριοφύλακες περιπολούν στα σύνορα όπου φράκτες από συρματόπλεγμα υψώνονται σε ύψος πολλών μέτρων κοντά στην πόλη Ματζντάλ Σαμς, μετέδωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Hundreds of Druze are heading toward Syria and crossing the border. Zero action by Israel. pic.twitter.com/Hrn9QQxO1E — 南洋辉叔 Uncle Hui (@alexcmhwee) July 16, 2025

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε σήμερα ότι ταυτοποίησε δεκάδες υπόπτους που προσπαθούσαν να διασχίσουν τα σύνορα από τη ζώνη Χαντέρ, ένα χωριό στη νότια Συρία που κατέλαβε το Ισραήλ μετά την πτώση του Μπασάρ αλ Άσαντ.

«Ταυτόχρονα, πολλοί Ισραηλινοί άμαχοι διέσχισαν τον συνοριακό φράχτη προκειμένου να εισέλθουν στο συριακό έδαφος στην περιοχή Ματζντάλ Σαμς», πρόσθεσε ο στρατός.

Παράλληλα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κάλεσε τους Ισραηλινούς Δρούζους να μην διασχίζουν τα σύνορα με τη Συρία, μετά την αποστολή από τη Δαμασκό κυβερνητικών δυνάμεων στο νότιο τμήμα της χώρας για να βάλουν τέλος σε συγκρούσεις όπου εμπλέκεται η κοινότητα των Δρούζων.

«Μην διασχίζετε τα σύνορα», ανέφερε ο Νετανιάχου σε μια ανακοίνωση, εκτιμώντας πως η κατάσταση στη Σουέιντα, μια πόλη με πλειονότητα Δρούζων κατοίκων στη νότια Συρία, είναι «πολύ σοβαρή». Οι συγκρούσεις συνεχίζονταν χθες στην πόλη αυτή, που ήταν μέχρι πρότινος υπό τον έλεγχο ντόπιων Δρούζων μαχητών και όπου αναπτύχθηκαν οι κυβερνητικές δυνάμεις χθες, Τρίτη. Μέλη της κοινότητας των Δρούζων, μιας μυστικιστικής μειονότητας του Ισλάμ, είναι εγκατεστημένα επίσης στο Ισραήλ.

Κριτική από την Τουρκία

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών κατήγγειλε χθες τις ισραηλινές επιθέσεις ως προσπάθεια υπονόμευσης της ειρήνης και της σταθερότητας στη Συρία, υποστηρίζοντας ότι η χώρα έχει «μια ιστορική ευκαιρία να ζήσει ειρηνικά» μετά την απομάκρυνση του Μπασάρ αλ Άσαντ. Η Άγκυρα κάλεσε το Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις και να αποφύγει την κλιμάκωση.

Οι αντιδράσεις της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέφρασε σήμερα «ανησυχία» για τις συγκρούσεις στη Συρία και κάλεσε «όλες τις πλευρές» να προστατεύσουν τους αμάχους «αδιακρίτως».

Very concerned by the Israeli strikes on Damascus today. Syria’s sovereignty and territorial integrity need to be respected.

I call on all parties to refrain from violence and to de-escalate. — António Costa (@eucopresident) July 16, 2025

Σε μια ανακοίνωση, η ΕΕ κάλεσε επίσης σε «σεβασμό» της κυριαρχίας της Συρίας, «απέναντι στον πολλαπλασιασμό των ισραηλινών πληγμάτων στο συριακό έδαφος».

Από την πλευρά του, ο πρεσβευτής της Ουάσινγκτον στην Τουρκία, που είναι επίσης ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Συρία, κάλεσε χθες σε ένα «βήμα πίσω» και σε διαπραγματεύσεις για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός στην πόλη Σουέιντα της Συρίας και καταδίκασε τη βία εναντίον αμάχων.

«Καταδικάζουμε απερίφραστα τη βία εναντίον αμάχων στη Σουέιντα. Όλες οι πλευρές πρέπει να κάνουν ένα βήμα πίσω και να δεσμευθούν σε ουσιαστικό διάλογο που θα οδηγεί σε μόνιμη κατάπαυση του πυρός. Οι δράστες πρέπει να λογοδοτήσουν», έγραψε ο Τομ Μπαράκ σε ανάρτηση στο X.