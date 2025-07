Ο Εμανουέλ Μακρόν εξέφρασε την «πολύ έντονη αποδοκιμασία» της Γαλλίας και κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση «να υπερασπιστεί αποφασιστικά τα ευρωπαϊκά συμφέροντα», μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή τελωνειακών δασμών 30% από την 1η Αυγούστου στα προϊόντα της Ένωσης.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο Γάλλος πρόεδρος καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «να επιταχύνει την προετοιμασία αξιόπιστων αντιμέτρων, με την κινητοποίηση όλων των εργαλείων που έχει στη διάθεσή της», εάν δεν υπάρξει καμιά συμφωνία μέχρι την 1η Αυγούστου.

Επισημαίνει ότι η ΕΕ διαπραγματευόταν με την Ουάσινγκτον εδώ και αρκετές εβδομάδες «στη βάση μιας σταθερής και καλόπιστης προσφοράς», ενώ δηλώνει ότι «περισσότερο από ποτέ εναπόκειται στην Επιτροπή να επιβεβαιώσει τη δέσμευση της Ένωσης να υπερασπιστεί αποφασιστικά τα ευρωπαϊκά συμφέροντα».

Along with the President of the European Commission, France shares the same very strong disapproval at the announcement of horizontal 30% tariffs on EU exports to the United States from August 1st.

This announcement comes after weeks of intense engagement by the Commission in…

