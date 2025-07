Είκοσι επτά άνθρωποι, ανάμεσά τους 9 παιδιά, έχουν χάσει την ζωή τους, σύμφωνα με τον μέχρι στιγμής απολογισμό, από τις πλημμύρες στο Τέξας, ενώ τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν την αναζήτηση επιζώντων, ενώ δεκάδες παραμένουν αγνοούμενοι σε κατασκήνωση.

Το γραφείο του σερίφη του Κερ Κάουντι ανακοίνωσε ότι περισσότεροι από 800 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από την πλημμυρισμένη περιοχή κοντά στον ποταμό Γκουανταλούπε, 137 χιλιόμετρα βόρεια του Σαν Αντόνιο.

«Δεν θα σταματήσουμε μέχρι βρεθεί και ο τελευταίος άνθρωποι», δήλωσε ο σερίφης Λάρι Λέιθα κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Οι αρχές ανέφεραν ότι μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 237 άτομα, εκ των οποίων 167 με ελικόπτερο.

🚨 AMAZING NEWS: A young girl has been found ALIVE after she was swept downstream 12 MILES here in the Texas Hill Country

She was found hanging onto a tree by first responders.

Thank God! KEEP PRAYING! 🙏🏻 pic.twitter.com/JQ3litfJoR

— Nick Sortor (@nicksortor) July 5, 2025