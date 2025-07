Μεγάλη έκρηξη και σοβαροί τραυματισμοί στη Ρώμη. Η έκρηξη σημειώθηκε σε εγκαταστάσεις καυσίμων, σύμφωνα με αναφορές μέσων ενημέρωσης και οι τραυματίες είναι τουλάχιστον δέκα.

Ειδικότερα και σύμφωνα με τις πληροφορίες η τεράστια έκρηξη που έλαβε χώρα σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης ντίζελ και υγροποιημένου αερίου(LPG) στη Via dei Gordiani στην ανατολική πλευρά της Ρώμης, συγκλόνισε όλη την ιταλική πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, λίγο μετά τις 8, έγινε αντιληπτή έντονη μυρωδιά αερίου. Έπειτα, ξέσπασε φωτιά και ακολούθησε δεύτερη έκρηξη.

Il video dell’impressionante esplosione avvenuta a Roma questa mattina poco dopo le 8: tutto è accaduto in una pompa di benzina nella zona Est della Capitale, in via dei Gordiani. pic.twitter.com/8WGqy77Fw3 — Lettera43 (@Lettera43) July 4, 2025

Η Roma Today, τοπική ειδησεογραφική ιστοσελίδα, δημοσίευσε μια φωτογραφία που δείχνει έναν τεράστιο σύννεφο καπνού και φωτιάς ψηλά πάνω από το βενζινάδικο.

Οκτώ αστυνομικοί τραυματίστηκαν, σύμφωνα με το Reuters, ενώ τραυματίστηκαν επίσης εργαζόμενοι ασθενοφόρων και περαστικοί. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανέφεραν ότι πέντε άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Η υπηρεσία δημόσιων συγκοινωνιών Atac της Ρώμης ανακοίνωσε ότι έκλεισε ο σταθμός του μετρό «Teano» ακολουθώντας τις οδηγίες της αστυνομίας.

❌#Roma, #esplosione in un distributore di carburante in via dei Gordiani, zona Casilino: coinvolto uno dei #vigilidelfuoco intervenuti.

Squadre impegnate a spegnere le fiamme che stanno interessando il deposito giudiziario nella parte retrostante la stazione di rifornimento.… pic.twitter.com/P0zLAzFg3T — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) July 4, 2025

Πως συνέβη η έκρηξη

Ολα ξεκίνησαν όταν ένα φορτηγό χτύπησε έναν αγωγό στο πρατήριο καυσίμων, σύμφωνα με τα ιταλικά πρακτορεία ειδήσεων. Κατόπιν αυτού οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρέθηκαν πριν από την έκρηξη, ανέφεραν ιταλικά πρακτορεία ειδήσεων.

Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες η έκρηξη πρέπει να συνέβη ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη ανεφοδιασμός με υγραέριο.

Οι φλόγες έφτασαν σε μια αποθήκη στη via Artena και αυτό ήταν το τρίτο πύρινο μέτωπο, καθώς φλόγες ξεπηδούσαν και από την via Balzani, που βρίσκεται πίσω από το σημείο των εκρήξεων.

Στο μεταξύ με οδηγία της αστυνομίας, έκλεισε ο σταθμός του μετρό «Teano», όπως ανακοίνωσε η υπηρεσία δημόσιων συγκοινωνιών Atac της Ρώμης.