Πικρή η γεύση που άφησε στον Στέφανο Τσιτσιπά η συμμετοχή του στο εφετινό Wimbledon.

Το μεγάλο λονδρέζικο τουρνουά τελείωσε πρόωρα για τον Έλληνα τενίστα, Νο24 του ταμπλό, καθώς το πρόβλημα τραυματισμού στη μέση που αντιμετώπισε δεν του επέτρεψε, εν τέλει, να ολοκληρώσει στον αγώνα του στον α’ γύρο.

Ο Τσιτσιπάς φάνηκε ότι δεν ήταν στην επιθυμητή σωματική κατάσταση, καθώς ως τη στιγμή που εγκατέλειψε έχανε 2-0 (6-3, 6-2) από τον Γάλλο Βαλεντέν Ρογέ. Νωρίτερα είχε καλέσει ιατρικό τάιμ άουτ για να του παρασχεθεί φροντίδα, αλλά οι ενοχλήσεις συνέχισαν να εμποδίζουν τις κινήσεις του.

Για τον 26χρονο ήταν η όγδοη παρουσία στο Wimbledon και ποτέ του δεν είχε φτάσει πιο μακριά από τον τέταρτο γύρο. Το major του Λονδίνου δεν του ταιριάζει πολύ, αλήθεια είναι.

Medical time out for Stefanos Tsitsipas.

Issue with lower back area.

Valentin Royer to serve next at 4-1 up in set 2. pic.twitter.com/hXYE6Mh2wp

— edgeAI (@edgeAIapp) June 30, 2025