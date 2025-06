Ο Ρομπ Χάιμαν και ο Έρικ Μπαζίλιαν γνωρίστηκαν το 1971 στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια. Κάπου προς τα τέλη της δεκαετίας του ΄70, αποφάσισαν να παίξουν σε κάποιο συγκρότημα που είχε το όνομα Baby Grand, με έδρα τη Φιλαδέλφεια των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο συγκρότημα αυτό συμμετείχε και ο ντόπιος τραγουδιστής Ντέιβιντ Κάγκαν. Τα «παιδιά» αυτά κυκλοφόρησαν, δύο άλμπουμ (Arista Records).

Μέχρι εδώ τίποτα το αξιοπερίεργο. Ούτε οι πρώτοι ήταν ούτε και οι τελευταίοι. Τα πράγματα αρχίζουν να αποκτούν ενδιαφέρον, όταν οι Χάιμαν και Μπαζίλιαν, αποφάσισαν να σχηματίσουν τους Hooters, οι οποίοι μάλιστα έδωσαν την πρώτη τους συναυλία στις 4 Ιουνίου του ίδιου έτους. Όσο για το όνομα που διάλεξαν, αυτό αναφέρεται στην γνωστή και μη εξαιρετέα melodica.

Από κει και πέρα τα πράγματα λίγο πολύ η ιστορία είναι γνωστή. Ο ιδιαίτερος ήχος τους, συνδυασμός rock, ska, reggae και pop, τους έκανε μια από τις πλέον αγαπημένες –και στην Ελλάδα– μπάντες της δεκαετίας του ΄80 αλλά και στην συνέχεια. Τα μελαγχολικά όσο και λυρικά τραγούδια τους, έχουν συντροφεύσει πολλούς και πολλές όλα αυτά τα χρόνια.

Φτάνει μόνο να θυμηθούμε τα hit – σινγκλς «And we danced», «Johnny B.», «Day By Day», «All you Zombies», «500 miles», «Satellite» ενώ τελευταία τους κυκλοφορία είναι το σινγκλ, «Pendulum» (9 Mαΐου 2025).

H τελευταία τους ολοκληρωμένη στούντιο εργασία κυκλοφόρησε πριν δύο χρόνια το 2023 με τίτλο «Rocking & Swing». Αναδρομή στις ρίζες των Hooters στις αρχές της δεκαετίας του ’80 με το μοναδικό τους μείγμα ska, reggae και rock.

Οι Hooters, που εμφανίστηκαν επισήμως στην δισκογραφία το 1981 με τον δίσκο 45 στροφών «Fightin’ on The Same Side / Wireless», έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μετά σαράντα τέσσερα χρόνια, φιλοδοξώντας, να προσφέρουν στις 26 Ιουνίου, στο Gagarin μια βραδιά κεφιού και ανεμελιάς. Και γιατί όχι, να γυρίσουν το ρολόι πίσω στην μαγική (για πολλούς και για πολλούς λόγους) δεκαετία του ΄80.

Πρώτη φορά στην Ελλάδα, μετά σχεδόν μισό αιώνα, και στην προφανή ερώτηση γιατί άργησαν τόσο ο Έρικ Μπαζίλιαν, απαντά χαμογελαστά και με αφοπλιστική ειλικρίνεια. «Επειδή τώρα μας καλέσατε να παίξουμε ‘‘ζωντανά’’».

Δεν έχει άδικο αλλά κάλιο αργά παρά ποτέ. Αισιόδοξος για το παρόν και το μέλλον των Hooters και με όρεξη για δουλειά – παρόλο που στις 21 Ιουλίου θα κλείσει τα 72του χρόνια – ο τραγουδιστής, τραγουδοποιός, μουσικός και παραγωγός Ερικ Μπαζίλιαν, δήλωσε στο ΒΗΜΑ ότι στις «4 Ιουλίου θα κυκλοφορήσουμε νέο άλμπουμ μόνο που θα είναι live. Για στούντιο άλμπουμ βλέπουμε. Δεν θέλουμε να το βγάλουμε για να το βγάλουμε. Τα τραγούδια πρέπει να είναι τραγούδια που θα ζήσουν στο μέλλον αλλά να μπορούν να παιχθούν και στις εμφανίσεις μας. Τα τραγούδια πρέπει να είναι τόσο καλά όσο τα τραγούδια που ήδη έχουμε».

Πήραν το όνομά τους, όπως μας λέει ο ίδιος, έχοντας ως αφορμή τον τζαμαϊκανό μουσικό της Augustus Pablo. «Ήταν καλλιτέχνης της reggae και αυτό που έκανε ήταν να παίζει πάνω σε κομμάτια reggae. Εγώ και ο Ρομπ (Χάιμαν) είχαμε κάποιους φίλους που είχαν μελόντικα και την δανειστήκαμε. Και στις πρώτες ηχογραφήσεις την χρησιμοποίησε ο ηχολήπτης μας. Έτσι πήραμε το όνομά μας». Απλά τα πράγματα.

Κατά κάποιον τρόπο απλή ήταν και η ηχογράφηση του τελευταίου τους άλμπουμ, «Rocking & Swing». «Κατά κάποιον τρόπο», σημειώνει ο ίδιος και συνεχίζει, «με αυτή την παραγωγή θέλαμε να επιστρέψουμε στις ρίζες μας. Να βρούμε εκεί την έμπνευσή μας για να ολοκληρώσουμε τα τραγούδια μας. Μερικά από αυτά τα τραγούδια αρχίσαμε να γράφουμε τη δεκαετία του ’80. Μάλιστα, μερικές από τις ηχογραφήσεις είναι στην πραγματικότητα, από το τετράφωνο κασετόφωνό μου.

Για παράδειγμα, στο ‘‘Pete Rose’’, το metal σαξόφωνο και η ηλεκτρική κιθάρα ηχογραφήθηκαν το 1982. Πιστεύω ότι με αυτή την δουλειά γυρίσαμε πίσω, στo μοναδικό μας μείγμα ska, Reggae και rock. Πολλοί από τους θαυμαστές μας εκτός Φιλαδέλφειας δεν γνωρίζουν ότι αρχικά επηρεαστήκαμε πολύ έντονα από την Ska».

Στη συνέχεια μιλά για το γεγονός –και δεν έχει άδικο– ότι στην Ευρώπη είμαστε κυρίως γνωστοί για τον φολκ ροκ ήχο μας. Ήταν λοιπόν πολύ σημαντικό για εμάς να επιστρέψουμε και να το ανακτήσουμε αυτό, το κεκτημένο. Είναι κάτι σαν εκκρεμές. Πού τώρα μας γυρίζει στις φολκ ρίζες μας».

Μετά τόσα χρόνια στη μουσική και το τραγούδι ο Ερικ Μπαζίλιαν, δεν θα άλλαζε κάτι. «Νομίζω ότι όλα έχουν λειτουργήσει όπως έπρεπε. Αν άλλαζα κάτι, θα χαμογελούσα περισσότερο στις φωτογραφίες από τη δεκαετία του ’80. Ξέρετε, κάνουμε αυτό που κάνουμε επειδή αγαπάμε την μουσική. Λατρεύουμε να παίζουμε, λατρεύουμε να γράφουμε, να ηχογραφούμε, να παίζουμε ζωντανά, και να λαμβάνουμε τα σχόλια των θαυμαστών μας». Κάπως έτσι ορίζει και την επιτυχία.

«Επιτυχία για μένα δεν είναι οι πωλήσεις δίσκων. Εγώ την αντιλαμβάνομαι απλώς ως το να έχουμε δημιουργήσει μουσική που ο κόσμος γνωρίζει και αγαπά. Θέλουμε ο κόσμος να έχει ζήσει πολλές στιγμές με τα τραγούδια μας και μέσω αυτών. Να έρχονται άγνωστοι και να μου λένε, ότι τους έχουμε μιλήσει, με την μουσικής μας, τους έχουμε βοηθήσει τη ζωή. Αυτό σημαίνει τα πάντα για μένα».

Ο λυρικός συναισθηματισμός στον ήχο και στους στίχους των τραγουδιών των Hooters, ενδεχομένως είναι σε κόντρα με την εξέλιξη της μουσικής. «Ξέρετε, ο τρόπος που δημιουργείται η μουσική έχει αλλάξει πολύ λόγω της τεχνολογίας, λόγω της ψηφιακής ηχογράφησης. Ο τρόπος που φτιάχνουμε μουσική έχει αλλάξει πολύ. Κάνουμε πράγματα τώρα που δεν θα μπορούσαμε ποτέ να κάνουμε πριν από χρόνια. Για παράδειγμα, παίρνοντας ηχογραφήσεις που κάναμε τη δεκαετία του ’80, παίρνοντας κομμάτια και τοποθετώντας τα στον ψηφιακό κόσμο, και στη συνέχεια να μπορούμε να δημιουργήσουμε μια μπάντα γύρω από αυτό. Αλλά αυτή την στιγμή της δημιουργίας δεν μπορείς ποτέ να αναδημιουργήσεις, δεν μπορείς ποτέ να την πάρεις πίσω. Η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει κάνει πολλά πράγματα δυνατά που δεν είναι απαραίτητα σπουδαία. Αλλά θα δούμε. Οι άνθρωποι το έλεγαν αυτό για την ψηφιακή ηχογράφηση. Η μουσική που φτιάχνεται τώρα, είναι φορές που είναι πραγματικά καλή. Δεν ξέρω αν κάποιο από αυτά τα τραγούδια θα αντέξει στη δοκιμασία του χρόνου. Όπως έχουν αντέξει κάποια των περασμένων δεκαετιών (‘60, ‘70, ‘80, ‘90). Αλλά δεν έχω μπροστά μου κρυστάλλινη σφαίρα για να ξέρω τι θα γίνει στο μέλλον».

Την συναυλία των Hooters, στην Αθήνα, o Ερικ Μπαζίλιαν, την προαναγγέλλει ως μια βραδιά διασκέδασης. «Είμαστε διασκεδαστές. Θέλουμε να περάσουμε καλά και εμείς και οι φίλοι μας. Θα παίξουμε όλες μας τις επιτυχίες και ξέρουμε ότι ο κόσμος θέλει να τις ακούσει. Ανυπομονούμε να γνωριστούμε με τους Έλληνες φίλους μας Θα περάσουμε υπέροχα μαζί. Θα είναι γιορτή της ζωής, της αγάπης και της μουσικής.». Αλλωστε όπως τονίζει «η μουσική τρέφει την ψυχή μου. Η μουσική είναι αγάπη, μερικές φορές είναι μίσος, μερικές φορές είναι πόνος».

Κάπου εκεί μας αποκάλυψε ότι είχε μπουζούκι –το οποίο του το έκλεψαv – αλλά δεν δίστασε να μας παίξει λίγο από τον «Ζορμπά» και να σημειώσει ότι έχει συνεργαστεί με τον Σάκη Ρουβά. (σ.σ. άλμπουμ «Όλα καλά»)…