Για ημέρες, ο Ντόναλντ Τραμπ κρατούσε τον κόσμο σε αγωνία, δηλώνοντας ότι θα έδινε στο Ιράν διορία δύο εβδομάδων για να ενδώσει στις απαιτήσεις των ΗΠΑ. Όμως, το απόγευμα του Σαββάτου, πίσω από τις κλειστές πόρτες στο Νιου Τζέρσεϊ, ο Αμερικανός πρόεδρος έδωσε το τελικό «πράσινο φως»: η επίθεση ξεκινούσε. Στόχος, οι υπόγειες πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν.

Όπως μεταδίδει η Wall Street Journal σύμφωνα με ανώτερο κυβερνητικό αξιωματούχο, «στόχος ήταν να αιφνιδιάσουμε». Αμέσως ξεκίνησε μια επιχείρηση που σχεδιαζόταν μυστικά για καιρό. Βομβαρδιστικά B-2 παραβίασαν τον ιρανικό εναέριο χώρο και έριξαν βόμβες bunker busters στο υπόγειο πυρηνικό συγκρότημα του Φορντόου.

Παράλληλα, αμερικανικά υποβρύχια εκτόξευσαν πυραύλους cruise κατά στόχων στο Ισφαχάν και στη Νατάνζ.

Σε τηλεοπτικό διάγγελμα, ο Τραμπ χαρακτήρισε την επίθεση «εντυπωσιακή στρατιωτική επιτυχία», ισχυριζόμενος ότι οι ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις καταστράφηκαν «πλήρως και ολοκληρωτικά». Παρ’ όλα αυτά, ερωτήματα παραμένουν: καταστράφηκε πλήρως το ιρανικό πρόγραμμα; Πώς θα αντιδράσει το Ιράν;

Trump calls Iran the “bully of the Middle East…”

Israel has bombed 5 countries and invaded 3 in the past two years alone.

But IRAN is the bully…

This man is a pathetic fraud. pic.twitter.com/7ES2wQOeV7

— ADAM (@AdameMedia) June 22, 2025