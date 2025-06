Ο Βανς Μπέλτερ, ο ύποπτος για τη δολοφονία Δημοκρατικής βουλεύτριας στο πολιτειακό κοινοβούλιο στη Μινεσότα και του συζύγου της, συνελήφθη έπειτα από δυο ημέρες ανθρωποκυνηγητού, μετέδωσαν χθες Κυριακή το βράδυ αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τη New York Times και το CBS News, ο 57χρονος συνελήφθη σε αγροτική περιοχή, στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης έρευνας.

Κατηγορείται πως δολοφόνησε τη Μελίσα Χόρτμαν και τον σύζυγό της νωρίς προχθές Σάββατο το πρωί (τοπική ώρα) και ότι τραυμάτισε επίσης σοβαρά άλλον Δημοκρατικό βουλευτή στη Μινεάπολη, τον Τζον Χόφμαν, και τη σύζυγό του.

Ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της πολιτείας Τιμ Ουόλς επρόκειτο να παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου.

Σύμφωνα με το ABC News, ο Βανς Μπέλτερ, επικεφαλής ιδιωτικής εταιρείας ασφάλειας που διέπραξε τις επιθέσεις φορώντας αστυνομική περιβολή, συνελήφθη κοντά στη φάρμα του στο Γκριν Άιλ, στη Μινεσότα.

Είχε διαφύγει πεζή νωρίς προχθές Σάββατο, όταν αστυνομικοί τον πλησίασαν στο σπίτι της βουλεύτριας και του συζύγου της στο Μπρούκλιν Παρκ.

‘The largest manhunt in Minnesota’s history’ is over.

Minnesota lawmaker assassination suspect Vance Boelter was arrested Sunday night in Green Isle.

Boelter is the suspect in the assassination of Minnesota Rep. Melissa Hortman and her husband, and injured Sen. John Hoffman and… pic.twitter.com/xTpKcMy1jJ

— FOX 9 (@FOX9) June 16, 2025