Ο Μπάμπης Κωστούλας είναι με κάθε επισημότητα παίκτης της Μπράιτον, με τον αγγλικό σύλλογο να γνωστοποιούν το βράδυ της Πέμπτης (12/6) την απόκτηση του 18χρονου επιθετικού από τον Ολυμπιακό.

Οι «γλάροι» στην ανακοίνωσή τους στο επίσημο σάιτ της ομάδας, εκφράζουν την ικανοποίησή τους για την ολοκλήρωση της μεταγραφής, ενώ δηλώσεις έκανε και ο προπονητής, Φαμπιάν Χιούρτζελερ, ο οποίος ανέφερε μεταξύ άλλων: «Ο Χαράλαμπος είναι ένας εξαιρετικός νεαρός παίκτης, θα μας δώσει διαφορετικές επιθετικές επιλογές».

Welcome to the Albion, Charalampos! 💙🤍 pic.twitter.com/xb8PJI6TbS

— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) June 12, 2025