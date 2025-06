Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το διεθνές συνέδριο με τίτλο “Nurturing Global Citizens for a World on the Move” (Εκπαιδεύοντας παγκόσμιους ενεργούς πολίτες σε έναν κόσμο που εξελίσσεται), το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 17-18 Μαΐου 2025 στον Πειραιά. Το συνέδριο διοργανώθηκε από τη Διεύθυνση Πολιτισμού του Δήμου Πειραιά και το INTERSECTIONS: Global Educational Research & Action Network for a World on the Move, σε συνεργασία με το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Ταυτότητα, Εκπαίδευση και Ικανότητες για Δημοκρατικό Πολιτισμό» του ΕΚΠΑ και το European Wergeland Centre.

Καταξιωμένοι διεθνείς ερευνητές και κεντρικές ομιλήτριες όπως η Veronica Boix-Mansilla (Project Zero, Πανεπιστήμιο Harvard), η Angela Salmon (Fulbright Global Scholar, International University of Florida) και η Urszula Markowska-Manista (Πανεπιστήμιο Βαρσοβίας), παρουσίασαν σύγχρονες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και καινοτόμες διδακτικές στρατηγικές. Το περιεχόμενο των παρουσιάσεων εστίασε στην ενεργό πολιτειότητα, την εκπαίδευση για τη βιώσιμη ανάπτυξη, τις παγκόσμιες ικανότητες και τα δικαιώματα του παιδιού, προσφέροντας πλούσιο υλικό για προβληματισμό και δράση.

Σημαντική εμπειρία για τους συμμετέχοντες αποτέλεσαν οι συνεδρίες “ζωντανών βιβλιοθηκών”, κατά τις οποίες παρουσιάστηκαν αυθεντικές και συγκινητικές ιστορίες ανθρώπων που έχουν επιδράσει θετικά στο κοινωνικό ή φυσικό τους περιβάλλον. Ξεχωριστή στιγμή του συνεδρίου ήταν η διαδραστική ξενάγηση στη διεθνή έκθεση “Global Children”, που παρουσίασε μαθητικές φωνές από την Ελλάδα, την Κολομβία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Πολωνία, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Angela Salmon ως Fulbright Global Scholar.

Την Παρασκευή 16 Μαΐου 2025, πραγματοποιήθηκε στη Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά κλειστή προσυνεδριακή συνάντηση εργασίας που διοργάνωσε η Διεύθυνση Πολιτισμού του Δήμου Πειραιά, με αντικείμενο τη διερεύνηση συνεργασιών στην εκπαίδευση για τον ενεργό πολίτη. Συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, οι:

Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Πειραιά κ. Ιωάννης Χατζηαλέξης

Ευαγγελία Μπαφούνη, Διευθύντρια Πολιτισμού Δήμου Πειραιά

Μάριος Κουκουνάρας Λιάγκης, Καθηγητής ΕΚΠΑ

Άρτεμις Ζενέτου, Διευθύνουσα Σύμβουλος Fulbright Greece

Ελένη Ανδρεάδη, Συγγραφέας & Διευθύντρια Αειφορίας Sani/Ikos

Χρήστος Γιαννόπουλος, Managing Director, Κέντρο Ελληνικών Σπουδών Πανεπιστημίου Harvard

Ελένη Αλεξάκη, Σύμβουλος Πολιτιστικών & Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, Πρεσβεία ΗΠΑ

Ελένη Γερουλάνου, Εκπαιδευτικός, Συγγραφέας, Ιδρυτικό μέλος του Library4all

Κυριακή Μέλλιου, Σύμβουλος στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, Υπεύθυνη Επιστημονικής Επιτροπής Συνεδρίου.

Το συνέδριο χαιρέτισε ο Δήμαρχος Πειραιά, κ. Γιάννης Μώραλης, ενώ με ομιλία συμμετείχε ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, κ. Σπυρίδων Δουκάκης.

Χορηγός Επικοινωνίας: ΤΟ ΒΗΜΑ tovima.com