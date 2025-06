Ίσως, βρισκόμαστε μπροστά στα πιο ενδιαφέροντα καλοκαιρινά συναυλιακά δρώμενα των τελευταίων ετών. Σχεδόν όλα τα είδη της μουσικής από ροκ και ποπ έως σόουλ και χιπ χοπ, electronica, θα παρελάσουν μεταξύ άλλων σε Ηρώδειο, Λυκαβηττό, πλατεία Νερού, Τεχνόπολη κ.α.

Αυτό που μένει σε εσάς είναι να κάνετε τα πλάνα σας, όσον αφορά στις ημερομηνίες αλλά και αυτά που αφορούν στον οικονομικό προϋπολογισμό σας. Από κει και πέρα η επιλογή είναι δική σας.

Καλό συναυλιακό καλοκαίρι.

Οι King Gizzard & The Lizard Wizard θα παρουσιάσουν στις 4,5,6 Ιουνίου και από διαφορετικό setlist. Ενέργεια χωρίς όρια και αδιάκοπα jam sessions. Μαζί τους οι King Stingray. Στις 7 Ιουνίου είναι η σειρά του καναδού δημιουργού σύγχρονης ηλεκτρονικής μουσικής Caribou. Την βραδιά ανοίγει η ηλεκτρονική μουσικός και παραγωγός Marie Davidson. Στις 8 Ιουνίου ανεβαίνουν οι art-rockers TV on the Radio.

Γιατί να πας: επειδή και τα τρία acts «δένουν» με τον πιο μουσικό λόφο της Αθήνας

Τιμή εισιτηρίου από 25 ευρώ

Kaleo (19/6, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού)

Iσλανδικό μπλουζ / ροκ από τους προερχόμενους από το Ρέικιαβικ, Kaleo. Οι JJ Julius Son (φωνή, κιθάρα, πιάνο), Rubin Pollock (κύρια κιθάρα), Daniel Kristjansson (μπάσο) και David Antonsson (τύμπανα)—ήρθαν στο προσκήνιο της παγκόσμιας μουσικής σκηνής το 2016 με το άλμπουμ «A/B». Τελευταία τους εργασία το «Mixed Emotions», το οποίο κυκλοφόρησε 9 Μαΐου 2025.

Γιατί να πας: επειδή αν η Ισλανδία δεν σου λέει κάτι με τους Kaleo θα σου πει.

Τιμή εισιτηρίου : από 55 ευρώ

Sir Tom Jones, (21/6, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού)

Ο ουαλλός τραγουδιστής, γιορτάζει εξήντα και πλέον χρόνια στην μουσική, καριέρα που έχει «επιβραβευτεί» με πωλήσεις άνω των 100 εκατ. δίσκων, παγκοσμίως. Τα τραγούδια «It’s Not Unusual», «Kiss», «Delilah», «What’s New Pussycat», «I’ll Never Fall In Love Again», «Sex Bomb», «She’s a Lady», «Green, Green, Grass of Home», «If I Only Knew», δεν θα λείψουν από το πρόγραμμά του.

Γιατί να πας : επειδή ο… παλιός (μπορεί να) είναι αλλιώς

Raining Pleasure (Φεστιβάλ Αθηνών, 22/6, Ηρώδειο)

Το πιο επιτυχημένο ελληνικό αγγλόφωνο συγκρότημα των τελευταίων δεκαετιών, μετά την πρόσφατη επανασύνδεσή τους, έρχονται να μας θυμίσουν τραγούδια όπως τα «Fake», «Capricorn», «Kemal», «Love me, love me, love me».

Γιατί να πας : επειδή πρόκειται από τα κορυφαία γκρουπ της ελληνικής ποπ και εναλλακτικής ροκ.

Τιμή εισιτηρίου : από 5 ευρώ

Τhe Stranglers (Φεστιβάλ Αθηνών, 23/6, Ηρώδειο)

Από τα κορυφαία συγκροτήματα που ανέδειξε η βρετανική rock ’n’ roll σκηνή. Πενήντα χρόνια καριέρας όπου η punk συναντήθηκε με το new wave, art και gothic rock αλλά και την σοφιστικέ pop («Golden Brown»). «No More Heroes», «Peaches», «Always the Sun», «Skin Deep» «Big Thing Coming», μερικές μόνο από τις επιτυχίες τους.

Γιατί να πας: επειδή, οι παλιές αγάπες δεν ξεχνιούνται

Τιμή εισιτηρίου : από 36 ευρώ

The Jesus and Mary Chain (Gazarte, 24-25/6)

Σαράντα χρόνια καριέρας συμπλήρωσαν τα αδέρφια Jim και William Reid. Δεν είναι μόνο οι ιδρυτές του γκρουπ αλλά και τα μόνα σταθερά μέλη του συγκροτήματος από την ίδρυσή του, έως σήμερα. Noise κιθαριστική βρετανική ποπ, η οποία όσο «εκνευριστική» γίνεται κάποιες φορές τόσο σε μαγεύει.

Γιατί να πας : επειδή θα ακούσεις το «Blues from a gun»

Τιμή εισιτηρίου : από 35 ευρώ

Μίκης Θεοδωράκης (25/6, Καλλιμάρμαρο Στάδιο)

«Κοντά σας όλη μου η ζωή» είναι ο τίτλος αφιέρωμα για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του συνθέτη, που συμπληρώνονται φέτος (Χίος, 29 Ιουλίου 1925 – Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2021). Ερμηνεύουν οι : Γεράσιμος Ανδρεάτος, Ρίτα Αντωνοπούλου, Παντελής Θαλασσινός, Άγγελος Θεοδωράκης, Βιολέτα Ίκαρη, Βασίλης Λέκκας, Κώστας Μακεδόνας, Μανώλης Μητσιάς, Δημήτρης Μπάσης, Γιώτα Νέγκα, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Παναγιώτης Πετράκης, Άλκηστις Πρωτοψάλτη, Αγγελική Τουμπανάκη, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Διονύσης Τσακνής, Τάνια Τσανακλίδου, Μαρία Φαραντούρη, Μάριος Φραγκούλης, «Κοινοί Θνητοί».

Γιατί να πας: για να ακούσεις τα τραγούδια, ενός εκ των μεγαλυτέρων συνθετών μας

Τιμή εισιτηρίου: 12 ευρώ

Michael Kiwanuka (Φεστιβάλ Αθηνών, 26/6, Ηρώδειο)

Γεννημένος στις 3 Μαΐου 1987 στο Λονδίνο από γονείς με καταγωγή από την Ουγκάντα, είναι επηρεασμένος τόσο από την αφρικανική κληρονομιά του όσο και από τη βρετανική μουσική σκηνή. Με επιρροές που κυμαίνονται από τον Ότις Ρέντινγκ μέχρι τον Τζίμι Χέντριξ, συνδυάζει φολκ, ροκ και σόουλ, δημιουργώντας έναν ήχο που μοιάζει διαχρονικός και συνάμα φρέσκος.

Γιατί να πας : επειδή όλοι αγαπάμε την ψυχή (soul) μας

Τιμή εισιτηρίου : από 45 ευρώ

The Hooters, 26/6, Τεχνόπολη δήμου Αθηναίων

Με άρωμα από την Φιλαδέλφεια των Ηνωμένων Πολιτειών και με τραγούδια επιτυχίες όπως τα «Johnny B.», «All you zombies», «500 miles», «Satellite», oι Eric Bazilian, Rob Hyman (οι ιδρυτές του γκρουπ) θα μας γυρίσουν χρόνια πίσω, όταν ο ήχος ήταν περισσότερος γλυκός και άφηνε χώρο στα όνειρα και στους ονειροπόλους.

Γιατί να πας : επειδή ο διαχρονικός ήχος του, ακόμη και τώρα συγκινεί.

Τιμή εισιτηρίου : 40 ευρώ

Fontaines D.C., Boy Harsher, Shame (Release Athens, 27/6, πλατεία Νερού, Φάληρο)

Ποιητική ευαισθησία με κοινωνικό σχολιασμό, οι Fontaines D.C. μας έχουν προσφέρει μερικά από τα καλύτερα rock τραγούδια των τελευταίων ετών «Boys in the Better Land», «Chequeless Reckless», «A Hero’s Death», «Televised Mind», «Jackie Down the Line», «I Love You», «Starburster», «Favourite». Η δε τελευταία τους εργασία «Romance», τους καθιστά ως το καθοριστικό γκρουπ της γενιάς τους.

Γιατί να πας : επειδή, θα ακούσεις το κορυφαίο γκρουπ του 2024

Τιμή εισιτηρίου: από 50 ευρώ

AIR (Φεστιβάλ Αθηνών 29/6, Ηρώδειο)

Το ηλεκτρονικό ντουέτο των Nicolas Godin και Jean-Benoît Dunckel από τη Γαλλία, εμφανίζεται στο πλαίσιο της περιοδείας «Moon Safari». Κράμα electronica, ατμοσφαιρικής ποπ, μελωδικής ροκ, ενώ η βραδιά θα είναι αφιερωμένη στο εμβληματικό τους άλμπουμ «Moon Safari», το οποίο θα ερμηνεύσουν ζωντανά. Το άλμπουμ τους κυκλοφόρησε το 1998.

Γιατί να πας : για την ατμοσφαιρική ποπ / electronica

Τιμή εισιτηρίου : από 55 ευρώ

