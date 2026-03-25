Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και ηχηρά διπλωματικά μηνύματα γιόρτασε το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου. Παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και υψηλών προσκεκλημένων, ο Πρέσβης Κωνσταντίνος Κούτρας υπογράμμισε τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα ασφάλειας στην περιοχή, ενώ η βραδιά «ντύθηκε» με τη μουσική της Ευανθίας Ρεμπούτσικα και την πνευματικότητα του Αγίου Όρους.

Η γεωπολιτική διάσταση: «Παράγουμε ασφάλεια, δεν την καταναλώνουμε»

Στο επίκεντρο των εορτασμών βρέθηκε η ομιλία του Γενικού Προξένου, Πρέσβη κ. Κωνσταντίνου Κούτρα, ο οποίος έδωσε το στίγμα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής σε μια συγκυρία διεθνών κρίσεων. Ο κ. Κούτρας χαρακτήρισε την Ελλάδα ως έναν «αταλάντευτο πυλώνα σταθερότητας», σημειώνοντας πως η χώρα προασπίζεται τα ευρωπαϊκά σύνορα με απόλυτη προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, με τον Πρέσβη να τονίζει πως οι δύο γείτονες μοιράζονται την κοινή ευθύνη για τη διασφάλιση της ευημερίας των επόμενων γενεών, λειτουργώντας πάντα με γνώμονα την αποτροπή και την προστασία της ειρήνης.

Πλήθος επισήμων και ο ρόλος της Ομογένειας

Οι εκδηλώσεις, που κορυφώθηκαν στο ανακαινισμένο Σισμανόγλειο Μέγαρο, συγκέντρωσαν την αφρόκρεμα της Πόλης. Ανάμεσα στους προσκεκλημένους παρευρέθηκαν:

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος.

Εκπρόσωποι της τουρκικής κυβέρνησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης (Έπαρχος Beyoğlu, Υπουργείο Εξωτερικών Τουρκίας).

Ο Αρχιραββίνος David Sevi και μέλη του προξενικού σώματος.

Εξέχοντες επιχειρηματίες και εκπρόσωποι των ΜΜΕ από τις δύο χώρες.

Νωρίτερα, ανήμερα της εορτής, τελέστηκε Δοξολογία στον Ιερό Καθεδρικό Ναό των Εισοδίων της Θεοτόκου στο Πέραν, ενώ ακολούθησε κατάθεση στεφάνου στη μνήμη των πεσόντων στο αίθριο του Προξενείου.

Πολιτιστικό «πάντρεμα»: Από το Άγιον Όρος στην Ευανθία Ρεμπούτσικα

Για τρίτη συνεχή χρονιά, ο εορτασμός συνδυάστηκε με ένα σημαντικό πολιτιστικό γεγονός. Οι προσκεκλημένοι είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν στην έκθεση ζωγραφικής του Γιώργου Ταξίδη, με τίτλο «Άγιον Όρος: Τόπος Σιωπής».

«Η σιωπή είναι πληρότητα και το φως οδηγός ψυχής», ανέφερε ο κ. Κούτρας για τα έργα που μεταφέρουν την ατμόσφαιρα της Αθωνικής Πολιτείας στην καρδιά της Κωνσταντινούπολης.

Η έκθεση, που εντάσσεται στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων του Γενικού Προξενείου για την Εθνική Εορτή της Ελλάδας, είναι επισκέψιμη στο Σισμανόγλειο Μέγαρο, στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης, από 26 Μαρτίου-16 Απριλίου, 12:00-16:00 καθημερινά.

Η βραδιά επιφύλασσε και μια καλλιτεχνική έκπληξη: τη συμμετοχή της διεθνούς φήμης συνθέτιδος Ευανθίας Ρεμπούτσικα. Με τους ήχους του βιολιού της, η καλλιτέχνις χάρισε έναν ξεχωριστό, συγκινησιακό τόνο στη δεξίωση, συνδέοντας μέσα από τη μουσική τις παραδόσεις και το κοινό αίσθημα της γιορτής.