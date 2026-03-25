Σεισμός 4,9 Ρίχτερ σημειώθηκε στην περιοχή του Αγίου Όρους, νωρίς το βράδυ της Τετάρτης, ο οποίος έγινε αισθητός μέχρι και τη Θεσσαλονίκη. Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας, εμφανίστηκε καθησυχαστικός, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, αλλά απαιτείται προσεκτική παρακολούθηση.

Ο σεισμός εκδηλώθηκε σε βάθος περίπου 10,5 χιλιομέτρων, σε περιοχή με προηγούμενη σεισμική δραστηριότητα πριν από 22 μήνες. Ήδη έχουν καταγραφεί πέντε έως έξι μετασεισμοί 3–3,5 Ρίχτερ, ενώ επιστήμονες παρακολουθούν στενά την εξέλιξη.

«Το ρήγμα είχε ουσιαστικά εκτονωθεί προηγουμένως, επομένως δεν συντρέχει σοβαρός λόγος ανησυχίας», ανέφερε ο κ. Λέκκας, τονίζοντας ότι χρειάζεται προσοχή, χωρίς πανικό. Υπογράμμισε εξάλλου ότι επιστήμονες από πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του φαινομένου και βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία.

Όπως αναφέρει το voria.gr, στις Καρυές, προκλήθηκαν ρωγμές σε παλιά κτήρια, ενώ ξεκόλλησε ένα κομμάτι του πολυέλαιου στον Ναό του Αντιπροσωπείου της νόμιμης αδελφότητας της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου, ο οποίος είναι αφιερωμένος στην Κοίμηση της Θεοτόκου. Σημειώνεται ότι την ώρα του σεισμού στον Ναό τελείτο η Ακολουθία του Μεγάλου Κανόνα με μοναχούς και προσκυνητές να βγαίνουν έντρομοι έξω από το κτήριο.

Ζημιές αναφέρθηκαν από μοναχούς σε παλιές σκήτες και κελιά, ενώ ο σεισμός, σύμφωνα με μαρτυρίες, είχε διάρκεια και συνοδεύτηκε από έντονο βουητό.