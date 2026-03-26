Ισχυρός σεισμός 4,9 ρίχτερ προκάλεσε χθες βράδυ αναστάτωση και αρκετές ζημιές στο Αγιον Ορος και συγκεκριμένα ζημιές σε κτήρια, σκήτες και κελιά, ειδικά στις Καρυές.

Ο χθεσινοβραδινός σεισμός είχε έντονο βουητό και μεγάλη διάρκεια κατά την οποία αποκολλήθηκε τμήμα πολυέλαιου στον Ναό του Αντιπροσωπείου στην Ιερά Μονή Εσφιγμένου.

Εντονη μετασεισμική ακολουθία

Μετά τον κύριο σεισμό ακολούθησαν πολλοί μετασεισμοί, περισσότεροι από 26, με τον ισχυρότερο να φτάνει τα 3,4 Ρίχτερ.

Μικρότερες δονήσεις είχαμε και μέσα στη νύχτα ενώ νέος μετασεισμός 3,1 ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα. Το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης που έγινε στις 04:14, εντοπίζεται 8 χιλιόμετρα βορειοδυτική των Καρυών ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 11,5 χιλιόμετρα.

Ο σεισμός έγινε αισθητός τόσο στην Χαλκιδική όσο και στη Θεσσαλονίκη.

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκκας, μιλώντας στην ΕΡΤ για το φαινόμενο, ανέφερε πως ο ισχυρός σεισμός των 4,9 Ρίχτερ σημειώθηκε στην ίδια περιοχή που υπήρχε παρατεταμένη σεισμική δραστηριότητα που ξεκίνησε πριν 22 μήνες και τελείωσε τον περασμένο Σεπτέμβρη.

Ευθύμης Λέκκας: «Θέλει προσοχή»

«Χωρίς να έχουμε καμία ένδειξη, ξαφνικά είχαμε τον σεισμό των 4,9 Ρίχτερ. Θέλει προσοχή. Η ακολουθία εξελίσσεται ομαλά. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει λόγος ανησυχίας».